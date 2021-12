De quoi parleront (ou pas) les Poitevins pendant les fêtes ?

Avec le Réveillon ce vendredi soir ou la Saint-Sylvestre dans une semaine, les Poitevins vont passer du temps à table ces prochains jours. Les fêtes vont aussi permettre de se retrouver en famille, entre amis. Alors quels seront les sujets au menu des discussions ? Il y a certains sujets incontournables et d'autres que les habitants du Poitou vont essayer de ne pas aborder.

Au marché de Noël de la place du maréchal Leclerc à Poitiers, pendant que les enfants font un tour de manège, les parents cogitent. "Alors [les sujets] qu'on peut aborder : les prochaines vacances", estime Hélène. Elle poursuit : "et que je n'aborderais pas : le covid et la politique." Marie sait pertinemment que la politique finira de toute façon par arriver. "D'un côté, on a envie parce que c'est le sujet du moment, mais d'un autre côté ça va fritter les familles et les amis, alors il faut éviter un peu ce sujet-là", pèse-t-elle. Pour Olivier, LE sujet à éviter, c'est son avenir. Il travaille dans le sport et veut éviter la question : "Est-ce que t'arrives à en vivre ?"

Le covid forcément

Pour Élisabeth, le covid sera forcément dans les discussions. "Est-ce que tu es vacciné, est-ce que tu as ta troisième injection ? On évite rien, on essait de parler de tout", assure-t-elle. Antoine va lui se concentrer sur la prise de nouvelles, c'est plus simple, surtout quand on n'a pas vu sa famille depuis longtemps. "On est là pour passer un bon moment. Dans le contexte actuel, je pense que c'est important", conclut Marie.