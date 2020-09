"De quoi se faire de grands cheveux blancs" : comment les gendarmes de l'Indre ont vécu le Tour de France

80 gendarmes de l'escadron 47/3, basé à Châteauroux, ont couvert la sécurité Grande Boucle pendant les trois semaines de course. Leur commandant revient sur ses impressions, après cette édition hors-normes.

Ce n'est pas le premier Tour de France que couvre le capitaine Philippe Doucet, commandant de l'escadron de gendarmerie 47/3 de l'Indre. C'est en revanche le premier qui concentre autant de pression pour lui et ses équipes, confie-t-il au micro de France Bleu Berry.

"Ça devient encore plus exceptionnel en raison de la situation actuelle"

"C'est particulier d'abord parce que c'est un événement sportif majeur, que ce soit au niveau de la portée médiatique que de l'engouement des spectateurs. Mais ça devient encore plus exceptionnel en raison de la situation : le Tour décalé dans le temps, le Tour assujetti à tout ce qui est barrières sanitaires, tout l'environnement médiatique... Et bien sûr, la menace terroriste qu'il ne faut pas oublier, avec certains procès qui ont lieu en ce moment." [Le procès des attentats de janvier 2015 se déroule en ce moment, ndlr]. "Qui plus est, c'est le premier événement à portée internationale depuis la levée des restrictions. Tout à fait ce qu'il faut pour avoir de grands cheveux blancs !", plaisante - à moitié - le capitaine.

La moitié de l'effectif rappelée à la caserne pour cause de coronavirus

Pendant les trois semaines de course, les 80 gendarmes castelroussins ont eu en charge la sécurisation des villages-étape, à l'arrivée et au départ des épreuves. "Tout s'est bien passé, les rares petits incidents auxquels nous avons été confrontés ont été réglés en douceur. Je prends l'exemple de la découverte d'un colis abandonné sur une zone départ, où l'isolement de la zone et l'intervention des spécialistes s'est passée sans que cela perturbe l'organisation globale du Tour."

En revanche, les militaires n'ont pas échappé au coronavirus : les 10 et 11 septembre, deux d'entre eux ont été testés positifs. Résultat : près de la moitié de l'effectif a dû être relevée de ses fonctions, et remplacée par l'escadron mobile de Guéret. Une partie de l'escadron n'a donc pas pu assister au grand final, ce dimanche, sur les Champs-Élysées...