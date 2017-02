De retour d'Irak, l'archevêque d'Avignon est très critique sur la situation en France et en Vaucluse

L'archevêque d'Avignon revient d'Irak, où il a rencontré soldats français et réfugiés. Concernant la situation qu'il retrouve en France, il n'y va pas par quatre chemins.

Jean-Pierre Cattenoz est de retour d'Irak. L'achevêque d'Avignon est allé rencontrer les Chrétiens d'Orient . Il s'est rendu à Bagdad, Erbil, Kirkouk. Il s'est rendu dans des camps de réfugiés. Il a aussi rencontré les militaires français sur place.

De retour, il ne mâche pas ses mots sur la situation... en France. Il estime notamment, qu'en ce moment la France, c'est "la chienlit." Allusion au climat politique actuel à la veille de l'élection présidentielle et des législative. L'archevêque se dit, "ni de droite, ni de gauche mais chrétien" et n'exclut pas de prendre sa plume pour interpeller les politiques - il l'a déjà fait par le passé- sur des sujets de société comme, par exemple la peine de mort "qui ne peut plus se justifier" dit-il.

Sur le problème de la pédophilie, l'archevêque reconnait avoir saisi la justice à 4 ou 5 reprises en 15 ans...

Sur la question des migrants, il estime que la solution n'est pas dans l'accueil des réfugiés mais dans l'aide à la reconstruction de leur pays.

Sur le "vivre ensemble" il regrette que le groupe interreligieux - né après les attentat s- ne se réunisse plus. Il se montre aussi très critique enfin, envers la mairie d'Avignon qu'il accuse "de vouloir effacer tout le passé chrétien de la ville" ; il dénonce une "vraie stratégie et des gens derrière" et de prendre pour exemple, le déplacement de la crèche, la suppression du marché de Noël ou le fait qu'il n'ait pas été invité lors d'une cérémonie officielle.