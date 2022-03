De retour d'un camp de réfugiés ukrainiens en Pologne, ce pompier lorrain raconte "la catastrophe"

Il n'est resté que deux jours au camp de réfugiés de Chelm, en Pologne, à trois kilomètres de la frontière ukrainienne, mais le Lorrain Landry Richard et son équipe de pompiers solidaires de l'association FIRE comptent revenir. Sur place, ils ont apporté du matériel et évalué les besoins en eau.

Leur voyage express en appellera un deuxième ; le Lorrain Landry Richard et son équipe de pompiers solidaires de l'association FIRE (French International Rescue Experts) sont sur le chemin du retour ce vendredi 11 mars après avoir passé deux jours dans le camps de réfugiés de Chelm, en Pologne. Il se trouve à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne, pays qui subit l'invasion russe depuis le 24 février. L'association FIRE est venue apporter douze tonnes de produits alimentaires et du matériel médical, et faire un diagnostic pour identifier les besoins logistiques et en eau potable. Il raconte à France Bleu Lorraine "la catastrophe" sur place.

Une catastrophe "à côté de chez nous"

Landry Richard est habitué aux scènes de catastrophes naturelles, et aux camps de réfugiés. Mais la ressemblance, frappante, de l'environnement ukrainien avec celui de la France, l'a marqué. "On est à deux jours de voiture de la France, à la frontière entre Biélorussie et Ukraine, dans une ville qui ressemble à la ville de Vandoeuvre. C'est hallucinant pour nous de voir ces gens qui nous ressemblent, cet environnement qui nous ressemble et de se dire que ici, il y a la guerre", raconte le Lorrain. "C'est dingue de se dire que c'est une origine humaine qui provoque une catastrophe comme celle qu'on vient de voir ces derniers jours."

Sur place, les membres de l'association FIRE se sont liés d'amitié avec les pompiers locaux et comptent revenir. "On voit que le besoin reste persistant. Les gens continuent à collecter. Il y a des véritables besoins en nourriture, matériel médical et il est quasi acquis que nous allons y retourner. D'autant qu'on a pris attache avec les pompiers polonais qui sont devenus des amis. Et puis maintenant, on sait précisément de quoi ils ont besoin." Landry Richard qui insiste sur un point : les besoins vestimentaires sont aujourd'hui suffisants, ce sont surtout des besoins alimentaires et médicaux.