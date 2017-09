De retour de Saint-Martin, une médecin rennaise témoigne

La directrice de SOS médecins en Ille et Vilaine, le Dr Virginie Blons, revient de Saint-Martin, l'île antillaise, ravagée par l'ouragan Irma. Elle raconte.

La médecin rennaise est revenue, jeudi, de Saint-Martin. Elle était partie, il y a 10 jours, avec une équipe de Secouristes sans frontières, une équipe de 13 personnes, médecins, infirmières et "déblayeurs". Le Dr Virginie Blons a sillonné l'île avec sa malle de médicaments et sa voiture, accueillie à bras ouverts par les habitants. Certains n'avaient encore vu personne. Elle a soigné des plaies et des fractures qui traînaient depuis le cyclone. Elle a fourni les médicaments qui manquaient aux malades.