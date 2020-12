De retour sur la Côte d'Azur, Lara Gautier nous raconte l'aventure Miss France

Lara Gautier, la représente de la Côte d'Azur au concours Miss France 2021 est de retour dans les Alpes-Maritimes. Elle a terminé troisième. L'azuréenne raconte comment elle a vécu cette expérience et réagit aux propos antisémites dont fait l'objet son amie Miss Provence, April Benayoum.

Lara Gautier, miss Côte d'Azur et deuxième dauphine de Miss France 2021.

Pas de couronne mais une écharpe de deuxième dauphine pour Lara Gautier, Miss Côte d'Azur. Le titre de Miss France revient cette année à Amandine Petit. La Normande a été élue ce samedi 19 octobre au Puy du Fou, en Vendée. L'émission diffusée sur TF1 a été regardée par plus de 10 millions de téléspectateurs.

L'azuréenne est un peu déçue. "J'aurais aimé décrocher cette couronne parce que ça fait longtemps qu'on l'attend. Cette fois nous n'en étions pas loin donc forcément un peu de déception. Mais, je n'ai pas de regrets, je me suis investie à 100%. Je suis contente de ma prestation sur scène et ce n'était pas facile, sans public. La salle était vide, j'avais l'impression d'être en répétition mais en voyant le point rouge sur les caméras, j'ai réalisé que des millions de personnes nous regardaient ".

Je suis contente de voir la fierté dans les yeux de mes parents, de ma famille

Lara Gautier est rentrée à Nice. Elle se repose, maintenant que la pression est retombée. Elle découvre des mots d'encouragements, des mots de félicitations. "Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenues et qui ont voté pour moi. Ma région m'a portée loin. Je suis contente de voir la fierté dans les yeux de mes parents, de ma famille".

Mais son esprit est encore un peu en Vendée, la jeune femme repense aux trois semaines passées avec les 28 autres candidates du concours de beauté. "Je suis de retour chez moi et je me sens un peu seule. Elles me manquent beaucoup, il y avait une superbe entente entre les Miss".

Soutien à Miss Provence, victime d'antisémitisme

Lara Gautier est devenue très amie avec Miss Provence, April Benayoum. Cette dernière est victime d'antisémitisme sur les réseaux sociaux. "Je n'ai pas de mots... C'est intolérable. Elle ne mérite pas ça, personne ne mérite ça. _Ces gens-là déversent leur haine gratuitement, il faut les sanctionner. Quoi qu'il en soit, elle a brillé lors de cette soirée, j_'espère qu'elle ne leur accordera pas d'importance".

Des internautes, des élus de droite comme de gauche lui ont également apporté leur soutien à April Benayoum. "C'est ignoble", écrit le maire de Nice, Christian Estrosi.

Le député Eric Ciotti a publié une photo de miss Provence accompagnée de cette phrase : "contre les agents de la haine, partageons le sourire de cette jeune Française qui fait la fierté de la région Sud".

Le président de l'association Tous citoyen, David Nakache s'indigne également : "Quel est ce pays qui ne supporte pas une Miss qui s'appelle Benayoum? Antisémitisme français encore, toujours, jusqu'au dégoût. Soutien".

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "injures à caractère raciste et provocation à la haine raciale".