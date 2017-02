De Roanne à Ouche : les Troisgros s’ouvrent à la nature

Une nouvelle page de l'histoire des Troisgros s'ouvre. Ce samedi 18 février, le restaurant basé à Roanne depuis 1930 ouvre ses portes dans ses nouveaux quartiers, à Ouches.

Le 1er janvier 2017, Michel, petit-fils du fondateur, sa femme Marie-Pierre et leur fils César, ont assuré le dernier service dans le berceau historique de cette table, auréolée depuis 1968 de trois étoiles Michelin. Cette table était basée à Roanne depuis 1930. Et donc cap désormais sur Ouches, village à 8 km de là. C'est dans ce paysage rural que rouvre le célèbre restaurant. Un ancien manoir et une ferme ont été totalement rénovés pour accueillir le savoir-faire de la famille.

Une famille plus qu’un chef

Une famille et pas juste le chef Michel Troisgros. Parce que ce nouveau restaurant c'est aussi celui de César Troisgros. Le jeune cuisinier, formé à l'institut Bocuse, a 30 ans et il compte vraiment s'émanciper dans cette nouvelle cuisine. L'hôtel a aussi été conçu par Marie-Pierre Troisgros, la femme de Michel. Et puis le frère cadet, Léo, encore en formation, est aussi revenu dans la Loire pour l'ouverture du nouveau restaurant.

César est là chef de cuisine, de plus en plus mature. Nous, nous avons l’expérience lui a le dynamisme." - Michel Troisgros

Restaurant sous-bois

En tout cas les premiers clients de Troisgros vont découvrir un lieu hors-norme créé par l'architecte Patrick Bouchain. Un vieil arbre a guidé ce projet architectural. La salle de restaurant a comme inspiration un sous-bois. Pour Michel Troisgros, l’établissement est presque plus une scénographie qu'un restaurant. Quant à la carte, pas de modification importante, avec des menus de 140 euros (à midi) à 410 euros.

La salle de restaurant est incroyablement lumineuse. Elle se tient sous un grand chêne centenaire et est inondée par la nature."