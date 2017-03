De Romagnieu à Athènes, départ mi-avril d'un convoi humanitaire

Le 15 avril, un camion de l'association Entraide internationale de Romagnieu partira vers Athènes en Grèce. Mais d'ici là, l'association compte sur les bonnes volontées pour récupérer des produits d'hygiène, d'entretien, des couvertures et des dons en argent.

De Romagnieu, en Nord-Isère, à Athènes, en Grèce, c'est le périple qu'effectuera à la mi avril un camion de l'association Entraide internationale, antenne de Romagnieu. L'association, créée en 1988 et qui compte aujourd'hui quelque 70 bénévoles, travaille avec une ONG sur place pour venir en aide à des réfugiés syriens et afghans notamment. D'ici le départ de ce convoi humanitaire, prévu le 15 avril, elle fait appel aux bonnes volontés pour des dons en argent mais aussi en nature avec des produits d'hygiène (dentifrice, savon, gel douche, protection féminine, couches pour bébé...), d'entretien (produit vaisselle, éponge, produit pour le sol), des couvertures propres mais également du lait maternisé.

Dons en nature ou en argent

Par le passé, l'association s'est rendue en Albanie, en Roumanie, en Bulgarie notamment. C'est la première fois qu'elle organise un convoi en Grèce, mais la présidente Martine Hubert s'est rendue avec son époux à Athènes en septembre dernier et ils ont été bouleversés par la situation des milliers de réfugiés qui vivent là-bas. Eux ont pu se rendre dans un camp qui accueille 1.500 réfugiés sur les quelque 50.000 recensés à Athènes et ses environs. "Ils ont de la nourriture mais les produits de première nécessité manquent", assure Martine Hubert. Les dons en argent sont les bienvenus et un reçu de déductibilité sera remis pour tout don supérieur à 16 euros. Et la présidente tient à la préciser : "les bénévoles qui feront le déplacement paient l'ensemble de leur frais comme la nourriture, l'assurance, etc. L'intégralité de l'argent des dons est reversée aux personnes que nous aidons."

L'association dispose de 3 véhicules de taille différente. Afin d'organiser au mieux le convoi, plus tôt l'association sera en mesure de quantifier ce qu'elle aura à amener sur place, mieux c'est. C'est notamment pour financer ce convoi qu'elle organise un repas le dimanche 19 mars à 12h à la salle polyvalente de Pont-de-Beauvoisin, Isère.

Pratique

L'association est située 1113 route de la Bruyère à Romagnieu. Les permanences ont lieu les mardis, mercredis et vendredis matin de 9h à 11h et les mardis, mercredis, jeudis et samedi après-midi de 14h à 16h. Tél: 04.74.91.01.87

Le site internet de l'association, c'est ici