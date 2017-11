"De Saint-Ours aux Roches, la mémoire des Poilus" : le livre hommage de Grégory Viguié

Les origines auvergnates de sa femme ont conduit le généalogiste et historien nîmois à se passionner pour les héros de la Première Guerre Mondiale natifs de la commune des Combrailles. Grégory Viguié était présent ce week-end à Saint-Ours-les-Roches pour présenter son livre hommage.

Gardois pure souche, Grégory Viguié n'imaginait pas vraiment se passionner un jour pour Saint-Ours-les-Roches, jusqu'à ce qu'il rencontre sa future femme, originaire de Cournon d'Auvergne. Le généalogiste et historien nîmois a alors mené des recherches sur sa belle-famille, qui l'ont conduit dans les Combrailles. Et Grégory Viguié n'a pas été déçu. Première particularité de la commune : elle possède deux monuments aux morts. L'un à Saint-Ours et l'autre aux Roches. Autre singularité : le nombre de poilus ursiniens. 97 au total !

Le monument aux morts des Roches (63) - @ Grégory Viguié

Après plus de trois années de travail et de recherches, notamment aux archives départementales, Grégory Viguié a concrétisé son immersion généalogique par la sortie d'un livre intitulé "De Saint-Ours aux Roches, la mémoire des Poilus" paru aux éditions de la Fenestrelle. L'ouvrage sous forme essentiellement de petits biographies a été présenté ce samedi à l'issue de la cérémonie de commémorations du 99e anniversaire de l'Armistice. La transmission étant également essentielle, le généalogiste a également fait faire un travail aux enfants de l'école communale à travers la réalisation de dessins ayant pour thème la guerre au village. Des dessins exposés ce week-end à la salle Anne Frank, à côté de la mairie de Saint-Ours-les-Roches.

Séances de dédicace

Sa nouvelle passion pour l'Auvergne et son histoire a donné des idées au généalogiste gardois, qui réfléchit déjà à d'autres projets dans le Puy-de-Dôme. Il n'en dit pas plus pour le moment... En attendant, Grégory Viguié était en séance de dédicaces et de vente ce samedi à Saint-Ours-les-Roches. Une quarantaine d'exemplaires ont d'ores et déjà été réservés en ligne. Pour informations : viguie.genealogie@gmail.com