De simples citoyens organisent à Limoges un rassemblement de solidarité avec l'Ukraine

"Je me suis mise à la place des ukrainiens qui se sont réveillés sous les bombes et je voulais faire quelque chose" C'est ce qu'explique Frédérique Puymérail , une simple citoyenne qui a lancé l'idée de ce rassemblement ce jeudi soir place d'Aine à Limoges. Quelques pancartes improvisées en mains les participants certes peu nombreux voulaient surtout montrer leur solidarité avec le peuple ukrainien. "Il fallait réagir aussitôt et montrer notre solidarité avec le peuple ukrainien" réagit Michel un autre manifestant qui ne cache pas ses craintes avec ce conflit qui se déroule aux portes de l'Europe.

Mariya, une ukrainienne de Limoges touchée par cette solidarité

Parmi les participants il y a aussi Mariya, originaire d'Ukraine elle vit depuis des années à Limoges mais son cœur bat à 200 à l'heure confie t-elle pour son pays et ses amies qui sont là bas. "Ce sont de très bonnes amies, j'ai réussi à parler avec elles par internet, elles entendent les bombardements, elles ont fait leurs bagages et attendent les consignes, elles ont peur et moi je me sens impuissante" explique Mariya.

Mariya (au centre) se dit trés émue par ce rassemblement de solidarité à Limoges © Radio France - Françoise Ravanne

Mariya a appris au dernier moment qu'il y avait ce rassemblement de solidarité avec l'Ukraine à Limoges mais pour elle il fallait être là. "Il faut aider les ukrainiens au moins moralement car tous les soldats qui défendent notre pays ils ont besoin qu'on les aide moralement" confie encore Mariya.

Quelques affiches improvisées pour réclamer la paix en Ukraine © Radio France - Françoise Ravanne

Le collectif de citoyens appelle à une nouvelle mobilisation en faveur de l'Ukraine ce samedi matin à 11 heures place d'Aine à Limoges. Une manifestation est également prévue le même jour à Brive à 14 heures.