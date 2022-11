De Tiktok au festival du livre gourmand, un ancien étudiant de Périgueux publie son premier livre de recettes

Cheikh Niang fait partie de ces amoureux de la cuisine qui se sont révélés pendant le confinement. L'éducateur sportif bordelais a commencé à filmer ses recettes et à les partager sur les réseaux sociaux. Il cumule aujourd'hui, 700.000 abonnés sur Tik-Tok et 220.000 sur Instagram. Cheikh Niang dit "Niang cook" vient de sortir mi-octobre un livre de recettes "Cuisine d'Afrique et d'ailleurs" qu'il est venu présenter au festival du livre gourmand ce samedi 19 novembre.

C'était un retour pour le chef cuistot car il a étudié pendant deux ans ici, au lycée Albert Claveille de Périgueux "c'était mes deux meilleures années scolaires en BTS électrotechnique". A l'époque se souvient Niang Cook "je cuisinais un tout petit peu dans mon logement CROUS situé derrière la Poste". Depuis, Niang Cook a changé de voie et il est devenu éducateur sportif. Ce samedi, il a présenté l'une de ses recettes le "Jollof Rice" pendant le festival, devant une vingtaine de spectateurs dont Sylvie. Elle n'a pas Tiktok mais elle connaît le cuisinier grâce à son fils qui lui a offert le livre. Elle a d'ailleurs marqué les recettes qu'elle compte faire comme le poulet ananas.

Niang Cook a publié mi-octobre son premier livre qui regroupe 50 de ses recettes © Radio France - Charlotte Jousserand

Emile est un adepte de Niang Cook dont il suit attentivement les recettes sur Tiktok et Instagram mais aussi dans son livre : "Niang Cook mélange la cuisine africaine avec la cuisine européenne et aussi avec une pointe de cuisine asiatique. Il fait aussi beaucoup de recettes de street-food et ça, ça me parle, c'est le mix parfait". Cet habitant de Boulazac lui a déjà parlé sur les réseaux sociaux et ce samedi, il est venu pour le rencontrer "en vrai". Le chef influenceur donne ses conseils et ses astuces mais il le répète "je n'ai pas fait d'école de cuisine, j'ai tout appris avec ma mère et ma famille". Pour lui, la cuisine est une passion et elle doit le rester. Il ne compte pas changer de métier malgré le succès.

