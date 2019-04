De Touche Pas à Mon Poste à Canal Football Club... Un Arrageois écume les plateaux télé

Arras, France

"En fait au départ, je voulais aller assister à un enregistrement de The Voice" se souvient Lahoucine Aglou. Mais les places sont chères, comme on dit! Il y a plus d'appelés que d'élus et le nom de notre Arrageois n'a pas été tiré au sort. Qu'à cela ne tienne, on lui propose de participer à une autre émission, Folie Passagère, animée par Frédéric Lopez sur France 2. Et c'est comme ça qu'il obtient un pass pour The Voice!

Depuis il assiste à 2 ou 3 enregistrements par mois! Lahoucine est devenu un habitué du Canal Football Club par exemple. "Je suis un fan de foot, et pas seulement la première ou la deuxième division, tous les week-ends je suis sur les stades".

C'est comme ça qu'on peut l'apercevoir derrière Nagui pour N'oubliez Pas Les Paroles, "il enregistre 5 émissions à la suite, c'est une véritable machine". Quand il va assister à Touche Pas à Mon Poste, "ce sont des fou-rires sans arrêt, même pendant les pubs".

Et tout ça c'est entièrement gratuit!

Pour Lahoucine Aglou c'est un peu comme s'il allait au spectacle! "Et surtout il faut dire que c'est entièrement gratuit". Il est maintenant connu dans le milieu et on n'hésite pas à l'appeler pour venir renforcer les rangs du public. Alors il a décidé d'en faire profiter les autres: régulièrement il organise des déplacements en bus pour des associations ou des clubs sportifs, "pour 15 ou 16 euros par personne on passe la journée à Paris et il arrive souvent qu'on nous offre un panier repas avant ou après l'émission"!

Et si il avoue qu'au début il faisait un peu ça pour qu'on le voit à la télé, aujourd'hui ça lui a passé: "je sais où il faut se mettre pour être dans le champ des caméras, mais maintenant je laisse la place à mes amis"!