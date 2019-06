De Tours à Stockholm en vélo, à 69 ans : deux tourangeaux se lancent dans le défi

Jean-Yves et Annette, avec leurs deux précieux vélos

Esvres, France

La route n'est pas clairement définie, aucun camping n'est réservé, les 35 kilos de bagages chacun sont empaquetés. Ce matin, Jean-Yves Gangneux et Annette Stansfeld se lancent dans un long voyage qui devrait durer environ deux mois. Leur objectif : rejoindre Stockholm, en Suède, à près de 2 200 kilomètres de leur domicile d'Esvres-sur-Indre.

Les gens nous prennent pour des fous !" Annette Stansfeld

Le parcours s'étend dans cinq pays différents. Mais le couple ne s'est pas spécialement entraîné pour ce défi : "On a fait quinze kilomètres sans bagages, rigole Annette. Les gens nous prennent pour des fous. Mais on n'aime pas faire des petits tours."

Un trajet jusqu'à Budapest l'année dernière

En effet, ils sont coutumiers du fait. L'année dernière déjà, ils étaient allés jusqu'à Budapest. En 2017, c'était le trajet Roscoff (Finistère) - Hendaye (Pyrénées-Atlantique) qui les avait occupés. Un nouveau défi qu'ils relèvent pour le plaisir, mais pas seulement. Ils le font font surtout pour l'association Mécenat Chirurgie Cardiaque. "C'est une association qui vient en aide à des enfants qui sont atteints de maladies cardiaques dans des pays peu développés. Elle les amène en France, finance leur opération avant de les ramener à leur famille", détaille Annette. Le couple a déjà accueilli quatre enfants, avec qui ils gardent contact une fois qu'ils sont rentrés au pays. "On se parle quotidiennement avec Facebook. On reçoit des photos. C'est génial, _on ne peut pas s'empêcher de les considérer comme nos petits-enfants_" se livre Jean-Yves, avec émotion.

C'est avec cette force mentale qu'ils s'élancent ce dimanche, les sacoches du vélo bien remplies. "Une sacoche pour le matériel pour le vélo, parce qu'on crève à chaque voyage", note Jean-Yves. "Il porte la tente, et moi la bouteille de gaz !" constate Annette.

Objectif : récolter plus de 4 200 euros

Sur le vélo, ils fixent leur pancarte "Tours-Stockholm", de quoi se faire remarquer sur la route ou dans les campings où ils plantent leur tente. Leur manière de parler de leur défi, de l'association et de récolter des dons. L'année dernière jusqu'à Budapest, ils avaient récolté 4 200 euros, cette l'année, l'objectif est de faire mieux.