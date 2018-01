Mayet, Sarthe, France

S'ils flashaient à l'instar de vrais radars automatiques, ce serait un festival de PV et de retraits de points. Les 4 radars pédagogiques de Mayet, installés en 2015 et 2016 aux entrées de bourg pour inciter les conducteurs à lever le pied, n'en finissent plus d'enregistrer des vitesses records. Jusqu'à 157 km/h, soit 107 km/h au dessus de la vitesse autorisée en agglomération. "C'est invraisemblable" s'exclame Jean-Paul Beaudouin, le maire de Mayet qui ne s'attendait pas à de tels excès lorsque la municipalité a décidé il y a 3 ans d'installer ces radars. "Les riverains se plaignaient déjà de la vitesse mais on ne pouvait pas soupçonner cela".

Des données transmises à la gendarmerie

Mais c'est surtout la fréquence qui interpelle le maire. "On relève 2 à 5 gros excès chaque semaine. Et il n'est pas rare que la vitesse atteigne les 140, voire 150 km/h" affirme-t-il en évacuant la possibilité d'une défaillance matériel ou d'une erreur électronique : "Ce sont des radars qui sont vérifiés régulièrement avec un logiciel qui nous permet de contrôler leur fiabilité".

Chaque mois, ces données sont transmises aux gendarmes de Mayet à qui le maire demande de renforcer les contrôles. "Il n'y a que la répression qui marche. Malheureusement, je sais qu'ils manquent de moyens". Redoutant un grave accident, la municipalité, qui a dépensé 20 000 € pour l'installation des 4 radars pédagogiques, envisage désormais d'aménager les entrées de bourg. "On étudie toutes les solutions. Des ralentisseurs de type dos d'âne et des chicanes" annonce Jean-François Chapellière, l'adjoint en charge de la voirie.