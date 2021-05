De Vannes à Savonnières : le défi sportif d'un père et son fils pour Lucie, polyhandicapée

Parcourir chaque jour 70 à 80 kilomètres à pied ou à vélo, voilà le défi relevé par Yves et son fils Vincent. Le but : réunir des fonds pour acheter un véhicule adapté à la fille d'Yves, Lucie. La petite de 12 ans est lourdement handicapée par le syndrome de Kleefstra.

Jusqu'à 80 kilomètres par jour en courant et pédalant. Ce n'est pas le programme d'entraînement de Romain Bardet pour les JO, mais le défi que se sont lancé un père et son fils. Yves, 60 ans et Vincent, 36 ans sont partis mercredi de Vannes (Morbihan) et doivent arriver ce dimanche matin à Savonnières (Indre-et-Loire). Un challenge pour mettre en valeur la cagnotte lancée par la famille.

Yves, le papa de Lucie Copier

Le sexagénaire réunit des fonds pour pouvoir acheter un véhicule adapté aux besoins de sa fille Lucie, 12 ans. Elle souffre du syndrome de Kleefstra : elle ne peut pas marcher, s'asseoir seule ou parler. Malgré les allocations, c'est un coût énorme pour la famille. "Pour l'aménagement de l'habitat, c'est 10 000 euros tous les 10 ans. Nous avons mis des rails au plafond, et rien que les rails c'est 10 000 euros, qui sont pris pour 10 ans", explique Yves. "Mais entre temps il y a la salle de bains, le lavabo qui se monte, on ne peut pas dire qu'avoir des rails au plafond c'est un luxe !"