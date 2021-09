De vastes exercices aériens au-dessus du Gers et du Tarn-et-Garonne pendant 3 semaines

Un exercice militaire de grande ampleur débute ce lundi dans dix départements, dont le Gers et le Tarn-et-Garonne, et va durer 3 semaines. 850 aviateurs vont participer à une trentaine de raids aériens. Ils voleront à basse altitude pour s'entraîner à détecter des cibles et simuler des attaques.