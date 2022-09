De violents orages attendus dans le Var et les Bouches-du-Rhône, en vigilance orange

La prudence est de nouveau de mise dans les prochaines heures en Provence et particulièrement la nuit prochaine. Le Var et les Bouches-du-Rhône sont placés en vigilance orange aux orages par Météo France. Les Bouches-du-Rhône le sont également à cause du risque "pluie-inondation".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Forte pluie et grêle attendues

Dans un communiqué la préfecture du Var appelle à la prudence et précise "qu'en fin de journée de mercredi et nuit de mercredi à jeudi, une ligne orageuse s'organise et balaye d'ouest en est l'Hérault et le Gard. Elle se décale ensuite vers la vallée du Rhône en milieu de nuit, pour concerner le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône." La préfecture prévient qu'en "seconde partie de nuit, ces violents orages se décalent vers l'est et touchent le Var et une grande moitié sud des Alpes-de-Haute-Provence."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans son communiqué, le préfet ajoute qu'il est à prévoir "une importante activité électrique" ainsi que "de fortes chutes de grêle et de violentes rafales de vent pouvant atteindre 80 à 100 km/h, ponctuellement plus. Sous cette ligne, on attend généralement de très fortes intensités pluvieuses, 60 à 80 mm pouvant tomber en très peu de temps." Un temps calme et sec est attendu après cette nuit qui s'annonce mouvementée.