On déballe, on chine, c'est la braderie à Pau et Tarbes

pau

Les commerçants du centre ville de Pau ont le sourire, la météo s'annonce idéale pour la braderie qui se déroule vendredi et samedi et pour la première fois, dimanche, seulement autour des halles et aussi rue des Cordeliers et Joffre , entre 10 heures et 15 heures. Le principe de la braderie c'est le grand déballage en plein air, mais parfois il faudra pénétrer à l'intérieur des boutiques pour trouver les bonnes affaires. Tous les commerçants n'auront pas d'extérieur.

La vente dans la rue : pas toujours simple à surveiller et pour certains commerçants ça coûte trop cher

Des commerçants partagés sur la vente dans la rue

Certains commerçants ne peuvent pas installer leurs articles dehors parce qu'ils n'ont pas assez de personnel pour surveiller dehors et dedans. Il faut compter environ cinquante euros la journée pour un renfort ponctuel. D'autres estiment que vingt euros le mètre carré, c'est trop cher. D'autres enfin se retrouvent avec des commerçants ambulants installés devant leur vitrine. Ceux qui jouent le jeu affirment que ça se passe bien, qu'ils sont gagnants pour leur trésorerie et tous apprécient l'ambiance festive de la braderie, les échanges avec les clients.

A Tarbes la braderie a aussi investi le centre ville devenu piéton.