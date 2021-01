"Débaptiser c'est effacer l'histoire" estime le militant bordelais antiraciste Karfa Diallo

Le débat est ouvert à Bordeaux autour du nom de l'école Paul Bert, une personnalité qui a développé des théories racistes courantes à son époque. Aujourd'hui la municipalité s'interroge sur le maintien ou non de ce nom. Karfa Diallo, fondateur de "Mémoires et Partages" a donné son avis ce jeudi

Karfa Diallo, fondateur et directeur de l'association Mémoires et Partages

Effacer ou expliquer l'héritage gênant du passé ? La ville de Bordeaux est confrontée depuis plusieurs années à un passé sombre mis dans la lumière. Parmi les traces laissées qui font polémique aujourd'hui, celle de l'école Paul Bert. Ce ministre de la 3ème république, auteur de manuels scolaires théorisant le racisme. Aujourd'hui la mairie de Bordeaux ouvre le débat. Pour l'association bordelaise anti-raciste "Mémoires et Partages" il faut faire de la pédagogie : elle doit se fonder sur la nécessité de faire vérité explique le fondateur et directeur de l'association, Karfa Diallo, et faire vérité, c'est arrêter d'honorer des personnalités qui ont développé une théorie raciste violente de domination, qui à l'époque, était majoritaire dans l'opinion.

Ce qui est important pour nous c'est qu'on puisse être dans la pédagogie, qu'on puisse expliquer

Karfa Diallo ajoute que débaptiser c'est effacer l'histoire, c'est mettre la poussière sous le tapis : dans l'histoire de notre pays, nous nous sommes amusés depuis des siècles et des siècles, à ce que les régimes effacent les traces des régimes précédents, ça a donné par exemple pendant la seconde guerre mondiale, on a effacé toutes les rues des nazis, des collabo, ça na pas tué l'idéologie raciste extrémiste pour autant, elle est toujours là