Débarquement : Bernard Dargols, le GI français d'Omaha Beach, est mort

Bernard Dargols, ce Français engagé dans l'armée américaine en 1944, avait un parcours de vie exceptionnel. On a appris sa mort ce lundi 29 avril 2019, à l'âge de 99 ans, quelques jours avant les cérémonies du 75e anniversaire du Débarquement. Le 8 juin 1944, Bernard Dargols débarquait avec les GI's à Omaha Beach. Il était le seul Français qui avait débarqué sur cette plage normande avec les Américains. Son incroyable histoire avait inspiré le personnage de Louis Castel créé par le Mémorial de Caen à l'occasion du 70e anniversaire du Débarquement.

"Plus on s'éloigne de la guerre, plus on a tendance à l'oublier"

En mars dernier, ce Parisien d'origine, se confiait au journal Aujourd'hui en France : "Plus on s'éloigne de la guerre et plus on a tendance à l'oublier, ce qui est normal. Les gens diront plus tard que c'était du cinéma alors que moi, je sais très bien que ce n'était pas du cinéma." L'histoire de Bernard Dargols a été recueillie par sa petite-fille Caroline Jolivet qui en a fait un livre en 2012 (Bernard Dargols, un GI français à Omaha Beach , éditions Ouest-France).