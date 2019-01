Débat France Bleu Périgord sur les services publics : "j'avais plus de débit Internet en Creuse"

Nontron, France

France Bleu Périgord vous donne la parole. Dans le cadre du grand débat national lancé par le gouvernement, du 31 janvier au 7 mars, la première radio de Dordogne s'installe dans quatre communes du département pour quatre réunions autour de thèmes différents.

Ce jeudi 31 janvier, France Bleu Périgord a pris ses quartiers à la salle des fêtes de Nontron. Pendant une heure une petite centaine de personnes ont pu interpeller Jean-Pierre Cubertafon, député MoDem de la circonscription et Pascal Bourdeau, maire PS de la ville sur la problématique des services publics.

Le public a pu évoquer les problèmes de transports publics et les liaisons insatisfaisantes entre les agglomérations du département. Il a aussi été question de l'entretien de certaines routes. D'autres ont aussi soulevé la pénurie de médecins qui touche de nombreuses zones rurales du Périgord. Il a notamment été proposé d'imposer aux généralistes de s'installer dans certaines communes pour pallier aux manques. "On demande bien aux enseignants d'aller travailler à plus d'une heure de chez eux, les médecins font ce qu'ils veulent ce n'est pas normal," s'agace Juliette, une Nontronnaise.

Près d'une centaine de personnes ont fait le déplacement à Nontron. © Radio France - Benjamin Fontaine

La fracture numérique a également été au cœur des discussions. "J'arrive de la Creuse dont on se moque parfois, mais là-bas j'avais un débit de 20 Méga, aujourd'hui à Champs-Romains j'ai 1,8 Méga. Je ne peux plus faire grand chose et dès fois ça coupe. La ligne est en très mauvais état. J'ai compté 30 raccords sur le câble entre le répartiteur et chez moi," explique Dominique.

"Pour faire venir des gens il faut de l'emploi" - José

José de Nontron ajoute "Aujourd'hui je mets 38 heures pour télécharger un film. Il y a quelques semaines j'en mettais sept. Si on veut faire venir des entreprises il va falloir se réveiller. Si on veut que les gens viennent en Dordogne il faut de l'emploi et sans entreprise il n'y a pas d'emplois. Sauf que ces entreprises ne veulent pas venir à cause des problèmes d'Internet et de téléphonie."

Le député Jean-Pierre Cubertafon a participé aux échanges. © Radio France - Benjamin Fontaine

A ce sujet, le député Jean-Pierre Cubertafon a rappelé l'engagement pris par le gouvernement de couvrir toutes les zones blanches en réseau téléphonique. De son côté, le conseiller départemental et maire de Nontron, Pascal Bourdeau a lui évoqué la montée en débit engagée par le Département et l'arrivée de la fibre dans de nombreux cœurs de bourg : "vous avez raison c'est indispensable".

Pascal Bourdeau, maire de Nontron a répondu au public. © Radio France - Benjamin Fontaine

Le prochain débat organisé par France Bleu Périgord aura lieu le jeudi 7 février à Prigonrieux avec Michel Delpon, député LREM du Bergeracois et le maire de la commune Jean-Paul Rochoir. Rendez-vous à la salle des fêtes dès 17h30. Le débat commencera à 18h.