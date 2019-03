Débat national : la prison de Belfort donne la parole aux détenus

Belfort, France

"On est les prisonniers, les taulards, on pointe le doigt sur nous, mais nous on a envie de croire qu'on a une place dans la société. On a le droit à la parole, et on a le droit d'être pris au sérieux" résume Nabil, détenu à la maison d'arrêt. Nabil, mais aussi Michel, Laurent, Thomas, Yani, Mohammed, Franco, Ziegler, Billie, Bryan, Mathieu ont tous participé au débat national organisé jeudi par la maison d'arrêt de Belfort. Le plus jeune des détenus présent a 18 ans, le plus âgé, 63 ans : tous ont été condamnés à des courtes peines d'en moyenne 3 mois de prison. Certains sont en détention provisoire, en attendant leur procès. L'administration pénitentiaire refuse qu'ils expliquent pour quel raison ils ont été amenés à faire un passage derrière les barreaux.

Les détenus, légitimes pour parler transition écologique?

Peu importe la raison pour laquelle "ils sont derrière des murs, enfermés, cachés", estime Sandra Dollin, directrice de la maison d’arrêt de Belfort par intérim : "Ils n'ont qu'une seule privation, c'est la privation de liberté donc ils ont le droit de s'exprimer pour le débat national, ils font partis de la Nation, du pays. Pourquoi ne seraient-ils pas légitimes? Ce sont des citoyens comme nous. Je le vois aujourd'hui et je le vois tous les jours qu'ils ont des idées, qu'ils ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice et même s'ils ont fait des fautes ou des erreurs, ils ont envie que le pays avance avec eux et pas sans eux".

Des propositions concrètes formulées

Fiscalité, transition écologique, citoyenneté ou encore démocratie : quatre thèmes ont été abordés par la quinzaine de détenus pendant près de deux heures., et animé par le député LR Ian Boucard, ainsi que l'administration pénitentiaire. A propos de la transition écologique, l'un d'eux estime qu'il faut travailler sur la sensibilisation : "Moi je suis fumeur, je jette mon mégot dans la rue, je ne me pose même pas la question si cela pollue ou pas. Il faut qu'on fasse plus de débats pour sensibiliser les gens". Un autre souhaite que les pouvoirs publics obligent "les grands groupes à mener des actions. Alstom par exemple c'est une grosse usine, il n'y aucun panneau solaire, rien pour économiser l'énergie".

Au sujet de la citoyenneté, un détenu aimerait que le vocabulaire utilisé par les pouvoirs publics soit plus accessible, il prend ainsi l'exemple des élections européennes à venir : "Les personnes en politique, quand elles commencent à parler, je me dis que je n'ai pas le niveau, je n'arrive pas à comprendre, forcément on va décrocher. Et c'est là qu'on perd notre citoyenneté, parce qu'on ne va plus voter, on se donne plus la peine de comprendre les choses".

Un débat pris en compte dans la grande consultation nationale

A l'issue du débat, un procès-verbal sera transmis à la direction nationale, "pour que la parole des détenus soit prise en compte de la même manière que lors des débats dans les communes" explique Sandra Dollin, directrice de la maison d'arrêt de Belfort. "Après ce débat, je me suis senti un peu plus citoyen, un peu plus humain" conclut Nabil : "La prison c'est la sanction, mais demain on peut peut-être apporter quelque chose de positif à la société".