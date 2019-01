Débat national : La République en Marche organise six rencontres à Belfort et Montbéliard

Alors qu'Emmanuel Macron vient de lancer ce mardi le grand débat national, le parti de La République en Marche annonce organiser six débats dans le pays de Montbéliard et dans le Territoire de Belfort dans les semaines à venir.

Belfort, France

Le grand débat national a été lancé officiellement ce mardi avec pour objectif de donner la parole pendant deux mois aux Français. En parallèle, les référents départementaux de La République En Marche du Territoire de Belfort et du Doubs annoncent organiser des débats dans les prochaines semaines dans les deux territoires.

Un débat dans le pays de Montbéliard

Dans le pays de Montbéliard, une date a été fixée par les référents LREM du Doubs : un débat doit être organisé par le parti le 8 février à partir de 19h. Le lieu n'est pas encore fixé. Denis Baud, l'un des référents du parti dans le département explique qu'il n'y a "pas d'ordre du jour. Tous les sujets peuvent être abordés, et même celui de l'Impôt sur la Fortune. Ce sera quelque chose de très ouvert. A la fin du débat, la synthèse de la réunion sera lue par le rapporteur de la réunion à l'ensemble de l'Assemblée, afin d'instaurer un climat de confiance".

Des "tables du débat" dans une brasserie à Belfort

A Belfort, le parti envisage d'organiser 5 débats en moins de deux mois. L'un d'eux sera mis en place entre mi février et fin février. LREM souhaiterait qu'il se tienne à la maison du peuple à Belfort. Le mouvement compte ensuite organiser des "stammtich, en allemand, cela signifie les tables où l'on reste" explique Bruno Kern, référent en Marche dans le département. "A Belfort, cela s'appellera les tables du débat. Pendant 4 lundis de 18h30 à 20h, à une table, chez Mouss, qui est une brasserie populaire rue du 14 juillet, tous les Belfortains et Terrifortains qui le souhaitent sont invités à venir. Pour boire un café, discuter, proposer, déposer un texte : il s'agit de passer, et de dire ce qu'on a envie de dire, le temps qu'on a envie de le dire et sous la forme qu'on a envie de le dire".

La République en Marche, légitime pour organiser des débats?

Interrogé sur la légitimité du parti à organiser de tels débats et sur une récupération du mouvement des gilets jaunes, Bruno Kern répond qu'il "remplit son rôle en tant que référent départemental de la République en Marche". "J'organise moi aussi une forme d'expression," ajoute-t-il, "Libre à d'autres d'en organiser sous la forme qu'ils veulent. Aujourd'hui, les gilets jaunes c'est tout et rien à la fois. Ce sont des gens, qui dans le Sud donnent des mots d'ordre, dans le Nord, en donnent d'autres, et parfois ce sont des mots d'ordres d'inquiétants, donc ce n'est pas un tout. Soyons sérieux, le peuple, ce n'est pas les gilets jaunes. Je souhaite rappeler cette phrase de Victor Hugo : la foule ce n'est pas le peuple".