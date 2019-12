Débat : on ouvre les cadeaux le soir du réveillon ou le matin de Noël ?

Normandie, France

C'est LE débat de Noël, presque aussi sensible que "Foie gras ou huîtres en entrée ?". Les cadeaux de Noël, on les ouvre le soir du réveillon, le 24, ou bien le 25, le matin de Noël ?

La "team" 25 au matin

"Normalement c'est le jour de Noël qu'on ouvre les cadeaux", assure le petit Maxence, en balade dans les rues de Rouen avec sa maman. Le 25 au matin, donc. Mais, pas trop dur d'attendre ? "J'ai tendance à me réveiller tôt le 25, à 6 h ou 7 h du matin", sourit Angeline, 10 ans.

Dans la famille d'Elise, 16 ans, c'est aussi le matin de Noël : "Le soir on profite, on fait notre soirée en famille tous ensemble, ça se finit vers 2 h. Et le lendemain au matin, on ouvre les cadeaux."

La "team" 24 au soir

Dans la famille d'Eric, les cadeaux, on les ouvre le soir du réveillon : "Avant c'était le lendemain, mais maintenant c'est avant de manger, à l'apéritif." "Quand j'étais plus petit c'était le 25, confirme son fils. Ça dépend de l'âge."

Manon, à Darnétal, ouvrent ses cadeaux avec son frère le 25 au matin, mais aimerait bien basculer sur le 24 au soir... pour pouvoir jouer avec ses cadeaux toute la soirée : "Comme ça c'est plus vite Noël." "On va demander au Père Noël", temporise sa mère.

La "team" ni l'un ni l'autre...

"Nous, c'est quand on arrive à réunir tout le monde. Et comme on est éparpillés dans toute la France, on ouvre les cadeaux le 27 !", rigole Auriane, une Clermontoise qui fête Noël chez ses parents en Normandie. En attendant le 27 décembre, elle patiente... avec des chocolats !