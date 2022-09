Débat sur l'euthanasie : "Il faut une liberté de choix" pour Jonathan Denis le président de l'ADMD

Le droit de mourir dans la dignité revient dans le débat public avec les précisions attendues mardi 13 septembre sur la création d'une convention citoyenne sur l'euthanasie, mise en place par Emmanuel Macron. Pour en parler, France Bleu Mayenne a reçu ce lundi 12 septembre Jonathan Denis, président national de l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité.

France Bleu Mayenne : Emmanuel Macron relance le débat sur l'euthanasie avec la mise en place de ce qu'il appelle une convention citoyenne. C'est le bon moment de poser cette question ?

Jonathan Denis : "On a perdu du temps parce que des conventions, il y en a eu beaucoup. Demain [mardi 12 septembre], le comité d'éthique doit rendre un nouveau rapport. Donc il va falloir vraiment avancer. Et puis, il y a un an et demi, il ne faut pas oublier que pour la première fois une majorité de députés a voté un article à l'Assemblée nationale légalisant l'aide à mourir. Simplement, le reste de la loi n'a pas pu être votée, pour une question de temps. Aujourd'hui, remettons le citoyen au cœur du débat parce que ça le concerne lui et uniquement lui."

FBM : Vous aviez commandé un sondage à l'Ifop qui révélait en février dernier que 94 % des Français étaient favorables à l'euthanasie. Ça veut dire que la société française est prête ?

JD : "La société française est prête, bien plus que nos politiques. Tous les sondages le disent. Moi je me souviens d'un sondage du journal La Croix qui n'est quand même pas spécialement favorable au combat que nous menons, qui disait que 89 % des Français étaient favorables. Mais ça ne veut pas dire que demain tous les Français vont demander une euthanasie, ça veut simplement dire que tous les Français ont compris que dans le cadre de la fin de vie, il fallait une liberté de choix, une loi qui respecte toutes les consciences sans juger personne et c'est cela que nous demandons. C'est cela qui est absent encore aujourd'hui."

FBM : Pourquoi est-on si en retard en France ? Quand on regarde ce qui est fait dans d'autres pays européens comme les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne.

JD : "Il y a une exception française, il faut le savoir. Il y a un vrai manque de courage politique. C'est-à-dire que la question du libre choix sur l'aide active à mourir, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, François Hollande l'avait mis dans son programme. Ça a donné une autre loi que nous dénonçons aujourd'hui. Donc ce manque de courage politique est présent. Mais comme sur beaucoup d'autres questions, je pense qu'on a un peu trop écouté des représentants religieux et des représentants de sociétés savantes qui nous ont expliqué que pour eux, c'était non. Mais on respecte leur choix et il faut aussi qu'ils respectent d'autres choix, un nouveau droit libre. Voilà ce qui bloque depuis des années dans notre pays par rapport à d'autres pays qui ont pu légaliser et puis qui ont eu aussi une grande réflexion sur les soins palliatifs."

FBM : Vous parlez de représentants religieux. Ça veut dire qu'il y a eu un lobby contre la mise en place de l'euthanasie ? Pourtant, l'Espagne est un pays très croyant, catholique et la loi est passée.

JD : "D'autres sujets peuvent s'y rapporter. Je pense par exemple au mariage pour tous. Si vous regardez effectivement dans les pays où il y a cette présence religieuse, ça a été beaucoup plus vite que nous, parce qu'ils ont laissé parler le citoyen. Nous, on écoute des personnes qui, religieusement, nous disent que la vie est sacrée, donc il n'y a pas à légaliser l'aide active à mourir. Mais nous ne voulons pas les obliger, ces personnes-là demain, à bénéficier d'une aide active à mourir. Ils souhaitent que ce soit leur Dieu qui les rappelle. On va les protéger, on va se battre pour qu'elles soient respectées. Mais à force de vouloir imposer tout le temps leurs idées aux autres, elles ont fait finalement une société où l'on n'avance absolument plus et où l'on laisse des personnes sur le bord du chemin. La fraternité qu'elles sont censées représenter, ce n'est absolument pas ça."

FBM : Enfin, votre association reçoit-elle de plus en plus de demandes de familles qui sont démunies et qui partent à l'étranger ?

JD : "Hélas, oui. L'ADMD, ce n'est pas qu'une association militante, c'est aussi une association d'entraide et de solidarité. On a une ligne d'écoute qui reçoit des appels d'adhérents ou de non adhérents qui font ça pour eux-mêmes ou pour leurs proches. Et effectivement, vous avez aujourd'hui en France des personnes qui sont contraintes de s'exiler en Belgique ou en Suisse mais ça coûte 10.000 euros. Et cette inégalité territoriale et financière, on la tolère sur notre pays et on n'ouvre pas les yeux sur ce qu'il faudrait faire, c'est à dire une nouvelle loi. Donc oui, hélas, nous avons de plus en plus de demandes, de plus en plus d'appels, de plus en plus de cris d'alarme. Et on demande aujourd'hui à nos parlementaires de ne plus fermer les yeux sur ces situations."