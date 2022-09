Débat sur la fin de vie : où en est la France avant l'ouverture de la convention citoyenne ?

Emmanuel Macron doit préciser ce mardi les contours de la convention citoyenne sur la fin de vie, qui pourrait précéder une loi, avec en interrogation principale une éventuelle autorisation de l'euthanasie, déjà autorisée dans plusieurs pays européens comme les Pays-Bas, la Belgique et plus récemment l'Espagne. Où en est la France sur la question ?

Qu'est-ce qui est autorisé aujourd'hui ?

Aujourd'hui, c'est la loi Claeys-Leonetti qui encadre la fin de vie des malades incurables en France. Adoptée en 2016, après une première version en 2005, elle permet une "sédation profonde et continue jusqu'au décès" pour des malades en phase terminale et en très grande souffrance, dont le pronostic vital est engagé "à court terme". En revanche, elle interdit l'euthanasie et le suicide assisté.

La loi Claeys-Leonetti prévoit aussi l'arrêt des traitements en cas "d'obstination déraisonnable" (ou acharnement thérapeutique) : si le patient le souhaite, les traitements peuvent être "suspendus" lorsqu'ils "apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie". Si le patient ne peut exprimer sa volonté, la décision doit être prise par les médecins de façon "collégiale". La valeur des "directives anticipées" formulées par des patients avant qu'ils ne soient plus en mesure d'exprimer leur volonté a aussi été renforcée par ce texte.

"Aucun pays dans le monde ne prend comme référence la loi Claeys-Leonetti, c'est une loi qui est bancale et qui génère des situations insupportables, dénonce le député de Charente-Maritime Olivier Falorni sur France Bleu La Rochelle. C'est la logique du laisser-mourir. On plonge la personne dans un coma et on arrête l'hydratation et la nutrition. Vous le laissez mourir à petit feu. Cette situation n'est pas possible et elle ne traite en aucun cas la question des maladies dégénératives par exemple".

En 2018, le Conseil d'Etat puis le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) avaient jugé que cette loi ne devait pas être modifiée. Tous deux ont cependant souligné qu'il fallait garantir un meilleur accès aux soins palliatifs.

En avril 2021, après une proposition de loi du député Olivier Falorni, l'Assemblée nationale avait débattu du sujet à nouveau. Son examen n'avait pas abouti à cause de milliers d'amendements destinés à faire obstruction, mais 240 députés avaient approuvé le principe d'une "assistance médicalisée active à mourir".

Pourquoi un changement ?

Comme souvent en politique, l'opinion publique précède les textes de loi. Ainsi en avril 2021, selon une étude de l'IFOP, 89% des Français approuvaient l’autorisation du suicide assisté pour des personnes souffrant de maladies incurables. 87% des personnes interrogées jugeaient également urgent de légiférer sur la fin de vie. En février dernier, peu avant l'élection présidentielle, trois Français sur quatre souhaitaient que la légalisation de l'aide active à mourir figure dans le programme des candidats, toujours selon un sondage de l'IFOP. "Aujourd'hui, l'opinion publique est prête" a estimé sur France Bleu La Rochelle ce lundi Olivier Falorni, député charentais-maritime.

Ainsi pendant la campagne présentielle, le chef de l'Etat avait annoncé sa volonté d'instaurer une "convention citoyenne" pour "avancer" sur le sujet "de manière apaisée". Jeudi, Emmanuel Macron a confirmé le lancement prochain de cette convention, estimant qu'"il nous faut bouger pour plus d'humanité". Il devrait donc en détailler ce mardi la méthode.

Signe que le débat agite la société, le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) a mis sur pied en juin 2021 un groupe de travail pour y réfléchir à nouveau. C'est aussi mardi qu'il doit rendre son avis.

Bientôt une nouvelle loi ?

Le 2 septembre, à l'occasion de la remise de la Grand-Croix de la Légion d'honneur à la chanteuse et comédienne Line Renaud (engagée sur la question, elle a signé une tribune dans le JDD au mois d'août aux côtés d'Olivier Falorni), Emmanuel Macron a affirmé : "Le droit à mourir dans la dignité est un combat qui vous ressemble et qui nous oblige". "C'est le moment de le faire... Nous le ferons". Peu après, "il a été très clair et m'a dit que la loi, ce serait en 2023", confie Jean-Luc Romero-Michel à l'AFP. Selon lui, les conditions sont réunies car le chef de l'Etat dispose d'"une énorme majorité" pour voter un tel texte. Lundi, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a dit attendre que "le Parlement puisse être saisi rapidement d'un texte relatif à la fin de vie".

Vous avez aujourd'hui en France des personnes qui sont contraintes de s'exiler en Belgique ou alors en Suisse pour mourir. Hélas, nous avons de plus en plus de demandes, de plus en plus d'appels, de plus en plus de cris d'alarme

Pour Jonathan Denis, président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), invité ce lundi sur France Bleu Mayenne, il s'agit simplement pour les parlementaires de "ne plus fermer les yeux". Selon lui "vous avez aujourd'hui en France des personnes qui sont contraintes de s'exiler en Belgique ou alors en Suisse" pour mourir. Olivier Falorni évoque aussi les euthanasies clandestines : "Dans ce pays il y a au moins entre 2.000 et 4.000 euthanasies clandestines chaque année".

"Hélas, nous avons de plus en plus de demandes, de plus en plus d'appels, de plus en plus de cris d'alarme. Nous n'ouvrons pas les yeux sur ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire une nouvelle loi", estime Jonathan Denis, qui dénonce sur la question "un vrai manque de courage politique" en France.

Malgré les bonnes intentions affichées par le chef de l'Etat, il déplore une nouvelle convention : "Nous avons déjà perdu du temps parce que des conventions, il y en a eu beaucoup", rappelle-t-il. "Il va falloir vraiment avancer". "Mon bureau est rempli de rapport, d'avis, de consultations", confirme le député Olivier Falorni.

Selon le président de l'ADMD, "on a un peu trop écouté des représentants religieux. À force de vouloir imposer tout le temps leurs idées aux autres, ces personnes ont créé une société où l'on n'avance absolument plus et où on laisse des personnes sur le bord du chemin".