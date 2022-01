Débat sur les 80 km/h : la mortalité routière a fortement baissé depuis 2019 dans l'Yonne

C'est en juillet 2018 que nos routes départementales, dans l'Yonne, comme ailleurs en France, ont été limitées à 80 km/h. Depuis cette date, certains départements ont fait le choix d'un retour partiel ou total à 90 km/h, la vitesse limite précédente. Dans l'Yonne, l'exécutif au conseil départemental veut proposer cette année un débat aux élus sur cette question, en s'appuyant sur les réponses de la consultation.

Quel est le bilan du passage à 80 km/h dans l'Yonne ?

Pas de commentaire de la part de la Préfecture de l'Yonne, détentrice des chiffres officiels de l'accidentologie où l'on indique : "Au regard des travaux engagés par le conseil départemental concernant un retour possible à 90km/h sur certain axes, il est prématuré pour les services de l'Etat de s'exprimer". Mais la préfecture donne des chiffres : 41 morts en 2019 - 29 en 2020 - 23 en 2021. Mortalité quasiment divisée par deux. Le nombre d'accidents et le nombre de blessés n'a que très légèrement baissé entre 2019 et 2021. Même si le chiffre 2021 n'est pas encore validé officiellement, ça ne devrait pas beaucoup bouger.

"Le retour aux 90 km/h va l'emporter, c'est sûr" - Yves Lemaire, responsable de l'association Prévention routière en Bourgogne Copier

Moins de circulation pendant la pandémie

Alors bien sûr, il y a eu le confinement en 2020, et 2021 n'a pas été une année tout à fait normale. C'est vrai, même l'association sécurité routière le reconnaît. Mais d'autres pays en Europe avaient réduit la vitesse légale avant la pandémie comme la Norvège et la Suède, observant une baisse notable de la mortalité routière.

Un débat à venir au Conseil Départemental de l'Yonne

Le conseil départemental de l'Yonne devrait soumettre à ses élus un débat sur le retour aux 90 km/h durant le premier semestre. Cela pourrait concerner seulement certains grands axes "pénétrants" du département, sachant que tous les départements limitrophes (à l'exception de la Nièvre où le débat est aussi en cours) ont rétabli une vitesse de 90 km/h sur au moins 10% des routes.