DÉBAT VIDÉO - Crise coronavirus : nos vacances vont-elles changer?

Et maintenant, on fait quoi ? Chaque matin sur France Bleu Occitanie, nous imaginons le monde de demain. Ce mardi Marc Médina président de l'office du tourisme de la communauté urbaine Perpignan-Méditerranée et Didier Cujives, président de Haute-Garonne tourisme s'y collent. Episode 2 : nos vacances

Chaque matin, France Bleu Occitanie demande à des acteurs locaux (citoyens, élus, acteurs du monde économique, culturel...) de réfléchir à ce que la crise du coronavirus peut ou va changer dans notre quotidien. Avec le déconfinement progressif on entend beaucoup dire que nos vacances seront différentes dès cet été. On a donc demandé à deux élus en charge du tourisme, l'un côté mer l'autre côté campagne et montagne, d'échanger sur ce sujet.

Cette crise peut être une chance pour le tourisme dans la région

Côté mer : Marc Médina, maire de la commune de Torreilles dans les Pyrénées-Orientales mais aussi président de l'office du tourisme de la communauté urbaine Perpignan-Méditerranée.

Côté campagne et montagne : Didier Cujives, président de Haute-Garonne tourisme, l'office de tourisme haut-garonnais.

Pour Didier Cujives, la limitation à 100 km de la zone de déplacement dans un premier temps peut être l'occasion de rappeler aux Toulousains que leur département a beaucoup d'atouts "de beaux villages comme Rieux-Volvestre ou Saint-Bertrand de Comminges, des vignobles comme le Frontonnais" Pour le président de Haute-Garonne tourisme, le département a la capacité hôtelière suffisante pour accueillir plus de touristes : "de plus en plus de personnes veulent transformer leur logement en gîte ou en chambre d'hôtes, et nous les y aidons (...) Nous allons aussi proposer un plan pour relancer le tourisme au niveau départemental, il faut accueillir les habitants de la région et la clientèle française".

"Nous sommes un territoire sanitairement épargné et c'est une carte que nous devons collectivement jouer" Marc Médina, président de l'OT Perpignan-Méditerranée

Mais les stations balnéaires n'ont pas dit leur dernier mot. Marc Médina rappelle que "80% de la clientèle de la côte Catalane est française et parmi elle, 40% vient de la région toulousaine". Le président de l'OT Perpignan-Méditerranée espère bien voir revenir cette clientèle haut-garonnaise. Mais pour lui, le défi à relever est double : "Au-delà du tourisme de masse de bronzage tel qu'il a été conçu dans les années 60, 70 ou 80 nous devons passer à un tourisme plus 'expérientiel' montrer que notre territoire leur offre beaucoup plus que le sable, le soleil et la mer (...) Nous sommes un territoire sanitairement épargné et c'est une carte que nous devons collectivement jouer".

Quatre jours, c'est la durée moyenne de séjour d'un vacancier en Occitanie.