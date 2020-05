Débit insuffisant, manque de matériel : le casse-tête de la continuité pédagogique en Indre-et-Loire

Depuis le début du confinement, et cela va bien sûr encore durer après le 11 mai, les enseignants sont tenus d'assurer une continuité pédagogique avec leurs élèves. En d'autres mots, d'assurer des cours à distance. On a déjà vu la difficulté à mettre ça en place quand les parents télétravaillent eux aussi à la maison. Mais qu'en est-il pour ceux qui n'ont pas assez d'ordinateurs chez eux ? Ou qui ne disposent pas d'une connexion internet suffisante ? Autant le dire carrément, pour eux, c'est la galère.

Chez certains, c'est un problème de matériel

Quand Sandra plante le décor, on comprend tout de suite que le confinement n'est pas un long fleuve tranquille pour elle. "C'est vrai que d'avoir un ordinateurs pour les trois, c'est un peu compliqué !"

Cette mère de famille de Villiers-au-Bouin, près de Château-la-Vallière, au nord-ouest du département, doit gérer le travail de ses trois enfants, comme elle le peut. "Le nouveau travail de mon fils, c'est sur la première guerre mondiale, donc il a beaucoup de recherches à faire, de fichiers à consulter, c'est très intéressant, mais forcément il monopolise l'ordinateur beaucoup plus longtemps que les autres".

Chez d'autres, c'est un souci de bande passante

Chez Christophe à Pocé-sur-Cisse, près d'Amboise, ce n'est pas un problème d'équipements qui est en cause, mais bien de bande passante. Quatre enfants de 13 à 19 ans, des ordinateurs pour tout le monde ou presque, mais un débit internet qui ne suit pas. Résultat, une organisation quasi militaire. "La veille au soir, au dîner, chacun explique si le lendemain il a des cours à suivre en visio, en temps réel, puisque c'est ce qui nécessite le plus de bande passante, donc les autres doivent faire en sorte de couper le wifi, de ne pas lancer de téléchargements, de ne pas faire d'activités consommatrices, pour laisser à celui ou ceux qui ont des cours en temps réel à suivre le créneau horaire libre".

Avec parfois, des légers conflits entre frères et sœurs. "Cela frustre celui ou ceux qui doivent couper leurs téléchargements, arrêter les réseaux sociaux, pour laisser la priorité aux autres qui en ont le plus besoin".

Le système D, c'est que mon fils regarde les devoirs sur son téléphone - La maman d'un garçon de 13 ans

Problème de débit internet aussi chez Lilou à Sainte-Maure-de-Touraine. Une seule et unique connexion est possible chez elle, et elle doit la réserver pour son travail. Son fils de 13 ans doit donc trouver d'autres solutions. "Le système D, c'est qu'il regarde les devoirs sur son téléphone et du coup il ne peut pas forcément les restituer sur Pronote, donc il y a des professeurs qui sont assez conciliants, qui ont donné leur numéro de portable, donc je fais des photos et je leur envoie directement sur leur téléphone. Ou alors c'est le lendemain, ou le surlendemain que l'on envoie car je travaille en décalé donc je peux terminer à 21h. _Pour le suivi, c'est vrai que ça reste compliqué_". D'autant que pour poser des questions à ses professeurs, là aussi, son fils doit attendre que la connexion se libère.