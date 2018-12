"Déblocage en cours du dépôt pétrolier de Lorient" indique la police sur place

Des indépendants du BTP et des gilets jaunes bloquent le dépôt pétrolier de Lorient depuis mardi 27/11 à 20h. Une vingtaine d'engins de chantiers sont installés devant les entrées.

Lorient, France

Le dépôt pétrolier de Brest a été le premier débloqué en Bretagne aujourd'hui. Les entrepreneurs de travaux publics ont retiré leurs machines et leurs véhicules qu'ils avaient placés pour en bloquer l'accès. Le ballet des camions de carburant a pu reprendre. Pour celui de Lorient : même chose, après un échange avec les autorités, les entreprises de travaux publics ont renoncé à poursuivre le blocage.

Barricade en cours

En revanche, une barricade a été dressée, et certains des gilets jaunes sur place estiment qu'il faut faire perdurer le blocage "sans violence si possible" dit l'un des gilets jaunes sur place "mais l'ambiance est tendue" ajoute-t-il.

Les policiers de Lorient envisagent un déblocage

[#Carburant] Point de situation à 16h ce mardi 4 décembre

Les stations-services du #Morbihan sont approvisionnées normalement

La surconsommation irrationnelle provoque la situation actuelle

Nous vous invitons au civisme et à la responsabilité pic.twitter.com/IMz1qt55lI — Préfet du Morbihan (@Prefet56) December 4, 2018

Comme à Brest, l'idée était donc d'aller doucement vers un déblocage de la situation. De nombreuses stations-services sont à court de carburant dans le Morbihan et la situation devient donc de plus en plus tendue. Mais si les gilets jaunes, "environ 100 personnes" sur place d'après un témoignage de manifestant restent devant le dépôt, il devrait y avoir une tentative de négociation ou un déblocage au besoin.