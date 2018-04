Du nouveau à partir de ce lundi pour les formalités administratives à la mairie de Lens. Désormais pour la délivrance des cartes d'identité et des passeports c'est 'rendez-vous obligatoire". Sans rendez-vous ça devenait la cohue avec des personnes venues parfois de très loin.

Lens, France

"Ma mairie va craquer", c'est ce qui risquait d'arriver à l'hôtel de ville de Lens sans ce passage au rendez-vous obligatoire pour la délivrance des cartes d'identité et de passeports. Et si vous en doutez, il faut écouter le témoignage d'Anne-Marie Vincent, agent d'état-civil : "Mardi dernier quand je suis arrivé à 8h, il y avait déjà beaucoup de monde devant la porte. Plusieurs dizaines, impossible d'accueillir tout le monde. Et à la mi-journée certains ont même mangé devant la mairie pour être certains d'être pris à 13h30 au moment de la réouverture. Ca devenait totalement ingérable".

La cohue dans le hall de la mairie

Lens était l'une des rares villes de la région à encore fonctionner sans rendez-vous. Conséquence elle s'est retrouvée débordée "Il y a eu du bouche à oreille raconte Manuel Gonzalez, le directeur général adjoint des services. Et du coup des gens venaient d'un peu partout, de Lille, de la Côte d'Opale. On a même eu des gens venus de Normandie ou de région parisienne".

En effet, depuis la réforme de mars 2017, l'on peut aller dans n'importe quelle commune pour faire ou refaire ses documents d'identité. Sauf que toutes les villes ne sont pas équipées d'appareils permettant de les délivrer. IL y en a 76 dans le Nord-Pas-de-Calais. Et seulement 4 dans l'agglomération lensoise. 4 pour 250 000 habitants.

Dans le Nord-Pas-de-Calais, seulement 76 communes équipées

Et la quasi-totalité des maires dénoncent cette réforme. Car cette charge de travail supplémentaire pour les communes s'est faite avec une très maigre compensation financière de l'Etat.