Ukraine : débordée par les dons matériels en Drôme et Ardèche, l'association AAIP a désormais besoin d'argent

"Je n'ai jamais vu ça, c'est un moment historique pour l'humanitaire", se réjouit ce matin sur France Bleu Drôme-Ardèche, Claude Lett, le président d'Aides Actions Internationales Pompiers. Revers de la médaille : l'association qui espérait au départ remplir un semi-remorque, doit finalement en envoyer 15 vers la frontière ukrainienne. "Nous refusons les dons matériels et appelons désormais aux dons d'argent", explique Claude Lett.

Environ 45.000 euros de besoins

Claude Lett n'avait pas anticipé l'élan de générosité exceptionnel que nous vivons en France. Au total, grâce à l'aide de l'association des maires de France, ce sont 15 camions remplis de vêtements, de matériels et de doudous qui vont quitter la Drôme d'ici la fin de semaine prochaine. "Et à cela s'ajoutent cinq camions de Haute-Loire", indique-t-il.

Problème : un aller-retour coûte environ 7.000 euros par camion. Et même l'aide des transporteurs ne suffira pas : "Ils sont venus à nous et ont pris sur eux 70% du coût. À notre charge, il nous reste 2 à 3.000 euros par camion. Il nous faut à peu près 45.000 euros pour organiser ces convois". Un spectacle solidaire est organisé ce vendredi soir à Bourg-de-Péage, à la salle Jean Cocteau et l'association appelle à donner sur le site internet https://www.2aip.fr/.

"Au moins 4 à 5 personnes nous insultent tous les jours" - Claude Lett

Globalement, toutes les associations ont été débordées par l'afflux de dons. La protection civile de la Drôme appelle aussi aux dons financiers sur son site internet. Des habitants veulent cependant continuer à donner des dons matériels, quitte à être agressifs. "C'est inédit aussi, se désole Claude Lett. Il y a des gens qui nous insultent tous les jours pour nous dire qu'ils ne comprennent pas qu'on ne prenne plus rien pour les Ukrainiens. On a beau expliquer que nous sommes saturés de colis, les gens ne comprennent pas. C'est la première fois qu'au moins quatre à cinq m'insultent tous les jours au téléphone".

Les dons de la Drôme partiront pour la Pologne, en fin de semaine prochaine. "Nous devions partir pour la Moldavie, dans la région de Palanca. Il s'est avéré que la douane a demandé que ne rentrent sur son territoire que des matériels neufs. Mais nous, on ne peut pas demander aux gens d'acheter pour donner. Les gens donnent ce qu'ils peuvent donner", conclut Claude Lett.