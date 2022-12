Débordements à Fréjus après la victoire du Maroc : l'agglo suspend ses subventions au quartier de la Gabelle

C'est une décision radicale qu'annonce Frédéric Masquelier ce mercredi. Suite aux incidents survenus mercredi soir à Fréjus après la victoire du Maroc face à l'Espagne en huitième de finale de la Coupe du monde de football, le président d’Estérel-Côte d’Azur-Agglomération annonce que les subventions de l’agglomération sont purement et simplement suspendues pour le quartier de la Gabelle, où ont eu lieu les débordements.

Des fumigènes, jets de pierres contre les force de l'ordre ou encore des tirs de mortiers ont retenti dans le quartier en soirée.

Frédéric Masquelier dénonce des "évènements inaceptables" et précise qu'il "a décidé de lever immédiatement toutes les subventions de l’Agglomération à destination de la Gabelle pour les transférer à d’autres quartiers".

69.000 euros de subvention répartis dans d'autres quartiers

Dans un communiqué, l'élu fait les comptes : les subventions représentent aujourd’hui un total de 69.000 euros, réparties de la façon suivante : un Algeco mis à disposition (36.000 euros), des subventions à l'association EPAFA pour des cours de français et un soutien aux femmes (11.000 euros), trois éducateurs spécialisés mis à disposition de l'association de prévention spécialisée pour l’aide sociale à l’enfance (2.000 euros). Une subvention de 20.000 euros doit également être votée ce vendredi 9 décembre en conseil communautaire pour la création d’un micro-crèche sur le quartier.

Pour Frédéric Masquelier, "il est urgent d’agir et de répondre avec fermeté face aux phénomènes d’insécurité et d’incivisme auxquels les quartiers et les villes sont trop souvent confrontés". L'élu varois n'hésite pas à mettre en cause les habitants eux-mêmes : "chacun doit avoir conscience de sa co-responsabilité collective dans la société".

