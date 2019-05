Débrayage à General Electric : plusieurs centaines de salariés inquiets pour leur avenir

Belfort, France

L'Intersyndicale de la division Turbine à gaz de General Electric craint un vaste plan de suppression de postes pour les salariés, après les élections européennes du 26 mai prochain. Une assemblée générale a été organisée ce jeudi à 11h pour informer les employés. Un débrayage qui a rassemblé près de 500 salariés selon les syndicats. La réunion étant organisée à l'intérieur des locaux, nous n'avons pas pu y assister. Un autre mouvement devait encore s'organiser dans l'après-midi.

"On est un peu inquiet, on se demande ce qui va se passer dans les mois à venir", confie un salarié devant les grilles de l'établissement. Il ajoute : "Ce n'est pas pour autant qu'il y a une mauvaise ambiance, mais le sujet revient régulièrement dans les conversations."

800 postes menacés à Belfort

Sur les sites de Belfort et Bourogne, au moins 800 postes sont menacés dans la partie Turbine à gaz. "C'est conséquent et cela crée beaucoup d'inquiétudes, d'autant plus parce qu'il y a un manque de visibilité de la stratégie de l'entreprise", lance Alexis Sesmat du syndicat Sud.

L'Intersyndicale distribuera des tracts aux salariés de GE ce vendredi.