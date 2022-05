Débrayage des salariés du Carrefour Market du Pêchereau, inquiets pour leur sécurité

Les salariés du magasin Carrefour Market du Pêchereau dans l'Indre sont en colère. Depuis quatre maintenant, ils subissent menaces, insultes et parfois violences de la part de quelques clients. Ils ont décidé d'exercer leur droit de retrait. Une vingtaine de salariés débraient depuis ce jeudi 12 mai pour dénoncer la situation.

"J'ai reçu un coup de poing"

Christelle est caissière dans l'enseigne depuis 21 ans. Elle aime son travail mais depuis quelques années, c'est devenu invivable. Elle reçoit quotidiennement des insultes, parfois même des coups de la part de certains clients. "J'ai reçu un coup de poing dans l'épaule, alors que je faisais simplement mon travail, déplore-t-elle. La cliente s'en est prise à moi pour avoir ramassé des étiquettes volées devant elle. Une autre fois, j'ai carrément reçu des objets en plein visage".

Les salariés sont excédés par la situation. Sylvie angoisse à l'idée d'aller travailler. "On a peur, on vient travailler avec la boule au ventre, ce n'est plus vivable", assure-t-elle.

Des vigiles ont pourtant été embauchés mais eux aussi se sont fait agresser. "Ils sont partis les uns après les autres en voyant l'ampleur de la situation, la direction peine à recruter des vigiles", raconte Jean-Michel.

Bientôt des rondes de gendarmes

Les salariés exigent désormais que la direction prenne une mesure : "on veut interdire l'accès du magasin à ces clients, on ne veut plus les voir pour notre santé et notre bien-être", insistent-ils. Pour les soutenir, une pétition circule parmi les clients. Elle compte déjà plus de 500 signatures. Elle sera ensuite envoyée à la direction de Carrefour France.

Une pétition lancée pour soutenir les salariés rassemble déjà plus de 500 signatures © Radio France - Justine Claux

Ce vendredi après-midi, une table ronde a été organisée à la mairie du Pêchereau, en présence du maire, des gendarmes et de la DRH du magasin. A l'issue de cette table ronde, la direction a promis l'embauche de deux vigiles. Les gendarmes assurent également qu'ils feront plus de rondes. Après un vote, les salariés ont accepté de reprendre la travail à partir de samedi.