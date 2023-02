Début ce lundi d'une inspection exceptionnelle du diocèse de Fréjus-Toulon

Deux archevêques français sont attendus à partir de ce lundi dans le Var pour une "visite apostolique" du diocèse de Fréjus-Toulon qui rencontre selon la nonciature apostolique "un certain nombre de difficultés". Cette inspection exceptionnelle intervient après la suspension inédite des ordinations de prêtres et de diacres qui devaient se tenir en juin 2022.

A partir de ce lundi et jusqu’au 24 février, puis du 6 au 10 mars, les "visiteurs" mandatés par le pape François vont auditionner à Toulon des prêtres et des laïcs, lors d'entretiens individuels, pour comprendre le fonctionnement du diocèse. Une liste d'une centaine de personnes a été préétablie. Mais les archevêques pourront aussi entendre toutes les personnes volontaires. Une adresse mail a été créée pour ceux qui souhaiteraient témoigner : visite.apostolique@diocese-frejus-toulon.com .

C’est la gestion de Mgr Dominique Rey, 70 ans, évêque de Fréjus-Toulon depuis 2000, qui poserait question. Rome s'étonne du nombre important d'ordinations de prêtres, dont de nombreux étrangers. Le diocèse de Fréjus-Toulon est considéré comme l'un des plus dynamiques de France avec plus de 200 prêtres, une quarantaine de séminaristes et une cinquantaine de communautés. "La présence de plusieurs courants traditionnalistes est également un des points sensibles relevés par Rome" selon un message adressé par Mgr Rey aux prêtres et fidèles varois.

L'évêque de Toulon reconnait d'ailleurs "des erreurs d’appréciation et de discernement". Après la suspension des ordinations de prêtres l'an passé, plusieurs mesures ont été prises : le diocèse n'accueille plus de nouvelles communautés et l'arrivée de nouveaux prêtres est soumis au conseil presbytéral. Les deux archevêques envoyés par le pape examineront aussi ce nouveau protocole. Ils rédigeront ensuite un rapport pour le Vatican. Mgr Rey dit accueillir cette visite apostolique "dans un climat de confiance".