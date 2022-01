Début d'année noir sur les routes de Lorraine

Les accidents graves se multiplient sur les routes de Lorraine depuis le début du mois de janvier. La Moselle déplore deux décès, la Meurthe-et-Moselle cinq. La Prévention Routière de Moselle met en cause les comportements au volant, et appelle à davantage de prévention.

Deux femmes décédées sur l'A33 près de Nancy lundi, une femme tuée au volant en plein centre de Longwy dimanche, une jeune fille de 18 ans décédées des suites de ses blessures après un accident grave causant quatre autres blessés près de Boulay-Moselle le 10 janvier... La liste des accidents graves en Lorraine est déjà bien trop longue en ce début d'année 2022.

Les comportement comme facteurs aggravants

"C'est un début d'année noire" déplore Séverine Malric, directrice en Moselle de la Prévention Routière "on avait eu une année 2019 plutôt bénéfique, favorable en tout cas. Les années 2020 et 2021 n'étaient pas assez significatives en raison de la crise sanitaire. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un net relâchement au niveau des comportements sur la route." Car si la météo de ce mois de janvier peut expliquer nombre d'accidents (brouillard, chaussées parfois glissantes, mauvaise visibilité...), Séverine Malric pointe des conduites dangereuses comme la vitesse excessive qui, sans être cause direct d'accident, viendrait "aggraver lourdement des accidents et jusqu'à devenir mortels."

Pas de répression sans prévention

Pour la responsable de la Prévention Routière, il est donc urgent d'agir. "Je ne parle pas de mesures forcément de sanction et de répression, mais également des mesures de prévention sur des publics ciblés qui peuvent être vulnérables et sur lesquels il y a vraiment un intérêt à faire de la prévention." L'arrivée des premières voitures radars en Moselle, ce jeudi 19 janvier, peut-elle malgré tout faire changer les comportements ? "Ce sont des mesures sanction. Elles ont statistiquement rempli leur rôle, mais ce n'est pas suffisant" martèle Séverine Malric.

Ecouter - Séverine Malric, directrice en Moselle de la Prévention Routière, invitée de France Bleu Lorraine