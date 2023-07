Début d'un épisode de fortes chaleurs en Vaucluse

L'été est bien installé et les températures vont encore grimper ces prochains jours en Vaucluse. Le département est placé en vigilance jaune à la canicule à partir de ce samedi, 6h, et pour tout le week-end. Le thermomètre pourrait même monter jusqu'à 40 degrés ce lundi, prévoit Météo France, et des températures minimales de 19 à 20 degrés en plaine.

