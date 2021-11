Début de la 37e campagne d'hiver des Restos du Coeur en Haute-Vienne

La 37e campagne d'hiver des Restaurants du Cœur démarre ce mardi 23 novembre. L'an dernier en Haute-Vienne, l'association a servi 833 000 repas aux plus démunis. C'est 6% de plus que l'année précédente. Une hausse qui se confirme alors que les bénévoles sont de moins en moins nombreux

Lancée en 1985 par Coluche et Jean-Jacques Goldman, les Restaurants du Coeur ne devaient durer qu'un an. Quelques décennies plus tard, l'association à but non lucratif, qui vient en aide aux plus démunis, existe toujours. L'an dernier 7612 personnes ont été accueillies dans les 18 centres de Haute-Vienne pour un total de 832 770 repas servis. Cela représente une hausse de 6% par rapport à l'année précédente soit environ 500 personnes supplémentaires comme Gaëlle, qui vient ici pour la première fois :"J'ai eu une suspension par rapport à ma CAF, à cause d'un bug informatique, alors j'ai pensé aux Restos pour me dépanner" confie cette mère au foyer, maman de trois enfants.

Frapper à la porte des Restos du Cœur c'est très difficile" - Joëlle Dubut, animatrice du centre de Limoges Chinchauvaud

Pour les plus démunis, "la démarche n'est pas toujours évidente", précise Joëlle Dubut, la responsable du centre Limoges Chinchauvaud avant d'ajouter :"frapper à la porte des Restos du Cœur c'est très difficile ! On a des gens qui nous contactent et qui nous disent ça fait des mois qu'on passe devant et on n'ose pas venir. Ce n'est pas facile d'avouer que l'on est dans le besoin."

Le nombre de bénévoles a chuté pendant la crise sanitaire © Radio France - F.C

Le nombre de personnes aidées augmente alors que dans le même temps, le réservoir de bénévoles fond comme neige au soleil. Avant la crise sanitaire, en Haute-Vienne, l'association disposait de 400 personnes pour venir en aide aux plus démunis, mais à l'aube de la nouvelle campagne hivernale des Restos, ils ne sont plus que 300 ! Pour devenir bénévole et donner un peu de son temps on peut envoyer un message à ad87.benevolat@restosducoeur.org