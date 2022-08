Début de la concertation publique consacrée au projet "Hommage aux héros"

Deux ans et demi après l'annonce du projet de création d'un parc mémoriel à la gloire des libérateurs, une concertation publique débute ce mardi 16 août. L'occasion jusqu'au 7 octobre de dire ce que l'on pense de ce projet qui ne fait pas l'unanimité.

Les opposants comme les partisans du projet historique et touristique de parc mémoriel du débarquement à Carentan-les-Marais vont enfin pouvoir exprimer leur enthousiasme ou leur scepticisme dans un cadre légal et règlementaire : celui de la concertation publique. Elle débute ce mardi 16 août, et jusqu'au 7 octobre, elle vise à mieux présenter ce projet baptisé "Hommage aux héros" mais qui est controversé pour des raisons historiques mais aussi environnementales.

Depuis le dévoilement de ce projet par Hervé Morin lors de sa cérémonie des voeux en janvier 2020, le sujet fait polémique. La faute peut être au politique lui même qui évoquait l'idée d'un "Puy du Fou à la normande" faisant naître la crainte qu'un parc d'attraction allait voir le jour à quelques kilomètres des cimetières militaires et des plages du débarquement.

Opposition au nom de l'histoire et de l'environnement

Rapidement, les opposants se faisaient entendre contre ce qu'ils appellent depuis "ce D-Day Land" : signatures de tribunes par des historiens dénonçant le caractère mercantile de l'opération, réactions de descendants de vétérans anglais parlant d'injures à la mémoire des défunts... L'émotion était vive. Autre cause de rejet du projet : les 32 hectares de terres réquisitionnées autour de Carentan. Cela ne passe pas à l'heure où l'on insiste sur l'importance d'éviter l'artificialisation des sols. Les opposants devraient donc profiter du mois et demi de concertation public pour exprimer leurs idées.

Soutien au nom de l'économie... et de la transmission de la mémoire

Mais les partisans ne seront pas en reste : ils pourront défendre l'impact économique du projet qui devrait créer environ 250 emplois, et l'ambition pédagogique des promoteurs qui garantissent "une grande rigueur historique". Ce sera aussi l'occasion d'avoir accès à tous les éléments techniques et d'échanger avec les concepteurs de ce parc.

Pour participer à cette concertation publique, il est possible de se rendre sur le site concertation.hommageauxheros.fr ou d'envoyer un mail à l'adresse concertation@hommageauxheros.fr. Des registres seront également à disposition à la mairies de Carentan-les-Marais, à l'office de tourisme de la Baie du Cotentin et en préfecture à Saint-Lô.

Par ailleurs, une série de réunions publiques est prévue :