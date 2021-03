Début de la démolition de 48 logements quartier des Provinces à Cherbourg

Voilà un vaste chantier. La démolition de 48 logements collectifs débutera ce lundi à Cherbourg-en-Cotentin. L'immeuble concerné est situé 1,3 et 5 rue de Ponthieu, dans le quartier des Provinces. Ce dernier est vide depuis 2016, après le déménagement des gendarmes vers la nouvelle caserne Major Lecomte à La Glacerie. Il s'agit en réalité de la dernière étape de suppression de ces appartements, débutée il y a trois ans par Presqu’île habitat, le plus important parc d'HLM de l'agglomération.

63 logement avaient déjà été détruits en 2018 (sur les 111). Les restants devaient être réhabilités, mais la présence d'amiante et leur position géographique, entre autre, ont freiné le projet. Cette démolition se fera en plusieurs étapes, sur une durée de 35 semaines. L'abattage des murs, n'est prévue qu'à partir du mois d'août.

Les étapes de démolition

Tout d'abord, la première semaine sera dédiée à l'installation du matériel. Place ensuite à la phase de "précurage". Cela consiste à enlever les matériaux sans amiante du bâtiment, comme les portes et les fenêtres, durant deux semaines. La phase suivante, le désamiantage, sera la plus longue avec seize semaines de travail. Il faudra pour commencer rendre étanche le bâtiment, avant de toucher à cette substance très toxique. Une fois cela terminé, les ouvriers commenceront à poncer les sols et les murs, primo à l'intérieur puis l'extérieure de l'immeuble. Les poussières produites seront alors absorbées par un système d'aspiration et un filtrage. Ensuite, l'immeuble sera nettoyé, avant de passer au "curage", la déconstruction intérieure courant juillet.

Place pour finir, à la phase d'abattage dès le mois d'août. Ce sera la plus spectaculaire, avec la déconnexion des trois cages d'escaliers de l'immeuble voisin, qu'il ne faudra pas endommager. Un grue et une pince broyeuse de béton seront nécessaires.

Un chantier de plusieurs millions d'euros

La parcelle sera engazonnée en octobre, avant une nouvelle phase de projets. Cette démolition arrive, après celles de certains ensemble immobiliers situés déjà rue des Ponthieu donc, rue des Vosges et de Vimeu, entre 2017 et 2018. Le coût est de 2,4 millions d'euros. Une destruction financée par Presqu'ile habitat, avec des subventions de l'Etat (197 000 euros) et d'Action logement (384 000 euros).