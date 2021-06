VIDÉO - Début de Tour de France chaotique, le coup de sang de Marc Madiot

Marc Madiot en colère. Le manager de l'équipe cycliste Groupama-FDJ est très remonté à l'issue de l'étape mouvementée qui reliait Lorient à Pontivy. Dès la fin de l'étape, le Mayennais s'est exprimé sur les nombreuses chutes du jour au micro de nos confrères de France 2.

Ce n'est plus du vélo.

"On ne peut plus continuer comme ça. Ce n'est plus du vélo" se désole-t-il en appelant à une remise en question générale, "il faut changer des choses, ce n'est pas digne de notre sport". "C'est la faute des équipes, c'est la faute des coureurs, c'est la faute des organisateurs, c'est la faute des instances internationales" accuse-t-il.

Lors de cette troisième étape, plusieurs favoris comme Primoz Roglic, Tadej Pogacar ou Geraint Thomas ont fini au sol avant de se relever pour finir l'épreuve. En revanche, le Néerlandais Robert Gesink (Jumbo Visma) a lui dû abandonner. Déjà, samedi deux énormes chutes ont frappé une grande partie du peloton.

Si on ne fait rien, un jour on aura des morts.

"Peut-être qu'il faut adapter le matériel autrement, peut-être qu'il faut enlever des oreillettes, peut-être qu'il faut changer quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il faut qu'on le fasse" réclame-t-il avec le franc parler qu'on lui connait, "parce que si on ne fait rien, un jour, on aura des morts".

Deux des coureurs de son équipe, dont le sprinteur français Arnaud Démare, ont lourdement chuté ce lundi après-midi. "Au-delà de mon équipe, il y a beaucoup de familles, beaucoup de gamins, beaucoup de mamans qui regardent le Tour de France à la télévision. Et bien moi je n'ai pas envie que mon gamin soit coureur cycliste professionnel, ma femme n'a pas envie que mon gamin fasse du vélo."

Van der Poel toujours en jaune

L'étape a été remportée au sprint par le Belge de l'équipe Alpecin-Fenix, Tim Merlier. Matthieu Van der Poel conserve son maillot jaune. Demain, les coureurs s'élanceront de Redon pour rejoindre Fougères. 150,4 km à parcourir qu'on espère sans chute.

Arthur Bellier