Début de vacances scolaires sous le soleil à la station de ski Alti Aigoual

Un début de vacances scolaires ensoleillé dans l'Hérault ! Ce week-end il a fait jusqu'à 20 degrés dans le département. Certains ont profité du beau temps pour aller faire du ski à la station Alti Aigoual, dans le Gard. Même si seulement 3 pistes sur 14 sont ouvertes pour le moment. Deux vertes et une rouge.

Le porte-parole de la station, Denis Boissière, invite les Héraultais et les Gardois à y aller avant mercredi. "Grâce au fait qu'il fait du soleil, ça fait assez peu fondre la neige. Ce qui la fait fondre, c'est le brouillard et la pluie. Et donc, grosso modo, c'est quand même une bonne nouvelle. Jusqu'à mercredi où il est annoncé de la pluie, on pense que ça se fera sans problème."

Une course de chiens de traineau sera organisée le dernier week-end des vacances scolaire à la station Alti Aigoual, les 4 et 5 mars prochains. Des baptêmes en traineau seront proposés.