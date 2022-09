PHOTOS - Début des travaux de rénovation de la Place de la Comédie à Montpellier

Ce lundi commencent les travaux de rénovation de la Place de la Comédie. Ils vont durer 10 mois pour créer des fosses où seront plantées des ormes, fin 2023. Et déplacer l'escalier qui mène au parking. Les terrasses des restaurants ont été déplacées. Des places de stationnement sont neutralisées.

Les travaux de rénovation de la Place de la Comédie à Montpellier débute ce lundi 5 septembre. Ils devraient durer dix mois, jusqu'au mois de juin. Des palissades ont été installées pour délimiter la zone de chantier au niveau de la ligne de tramway. Avant l’été, seuls des sondages préparatoires avaient été réalisés en surface. Ainsi que des travaux de détournement des canalisations en sous-sol dans le parking. Les travaux d'embellissement de l'Esplanade Charles de Gaulle débuteront au début de l'année prochaine.

Le projet final consiste à ajouter des arbres pour avoir des zones d'ombres et rafraichir ce lieu de passage dans le centre-ville de Montpellier Ce chantier va porter sur la création de fosses où seront plantées des ormes, fin 2023. Ainsi que sur le déplacement de l'escalier qui mène au parking de la Comédie.

L'escalier du parking de la Comédie va être déplacé. © Radio France - Morgane Guiomard

Des terrasses déplacées

Les terrasses des trois restaurants situées côté tram sur la Place de la Comédie ont été déplacées. Celle de la crêperie de la Comédie est maintenant en haut de la rue Boussairolles, située à droite de l'établissement. La terrasse de la pizzeria Pizza Papa est décalée mais reste sur la Place de la Comédie.

La terrasse de la Crêperie de la Comédie va être déplacée dans la rue Boussairolles. © Radio France - Morgane Guiomard

Les tables du Café des Trois-Grâces sont installées dans la rue de Verdun, celle qui passe devant la pharmacie de la Comédie. Son gérant, Laurent Lechuga, sait qu'il va perdre de la clientèle. Mais il est prêt à faire cette concession : "C'est la meilleure des mauvaises solutions. Il faut faire des compromis puisqu'il faut bien faire ces travaux pour embellir la Place de la Comédie. Donc on va passer un mauvais moment et faire le dos rond pendant une année et retrouver une belle Comédie pour l'été prochain."

Laurent Lechuga estime que Fanny Dombre-Coste, leur interlocutrice sur ce dossier à la mairie de Montpellier, est à l'écoute. Il pense donc "qu'on va s'adapter au fur et à mesure. On va voir un peu le bruit que ça va représenter, la poussière éventuelle. S'il y a une problématique, on essaiera de rediscuter, de faire évoluer les choses."

Il n'y aura plus de terrasses côté tram sur la Place de la Comédie à Montpellier pendant la durée des travaux. © Radio France - Morgane Guiomard

Les étals du marché de la Place de la Comédie impactés

Normalement, il sera possible de manger au calme puisque les travaux les plus bruyants seront interrompus de midi à 14h. Les ouvriers sont autorisés à commencer à travailler plus tôt que d'habitude. Au lieu de commencer à 7 h, ils y seront dès 6 h.

Autre changement temporaire dû à ces travaux : certains étals du marché de la Comédie ne peuvent plus être posés au bord de la ligne de tram. Ils sont donc mis à côté de l'Office de tourisme. Et les pots de fleurs qui décoraient la place ont été déplacés dans la rue Boussairoles.

Moins de places de parking

Les automobilistes auront plus de mal à se garer au sous-sol de la Comédie. Des places de parking vont être neutralisées pendant toute la durée des travaux. Une vingtaine à chaque étage et donc une centaine au total sur les 835 disponibles en temps normal. Les abonnés du parking de la Comédie peuvent accéder aux autres parkings de la TaM à un tarif réduit. À Corum, Antigone, Europa et Saint-Roch.

À terme, des arbres seront plantés sur la Place de la Comédie à Montpellier. - Agence Ter