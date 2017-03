Début des travaux sur la RN88 et des bouchons au viaduc de La Ricamarie

Ça y est les travaux de rénovation du viaduc de La Ricamarie commencent ce lundi 20 mars, mais c'est aussi le début d'une longue série d'embouteillages pour les automobilistes.

C'est le début de la galère et des bouchons sur la RN88 à la Ricamarie. Les travaux de réfection du viaduc de la Ricamarie débutent ce lundi 20 mars 2017. Après la réparation de ses piles entre mars et décembre 2016, les travaux du viaduc de La Ricamarie, sur la RN88, abordent une nouvelle phase. Le pont va subir d'importants travaux pour consolider son tablier en béton, qui n'a pas été rénové depuis sa construction en 1965.

La circulation sera totalement basculée sur un seul tablier

Il va donc falloir prendre son mal en patience parce que ça va durer jusqu'en novembre. Avec cette nouvelle phase de rénovation qui commence cette semaine sur le viaduc de La Ricamarie, on ne peut rouler que sur une seule voie. La vitesse est limitée à 70 km/h au lieu de 90 km/h.

A priori il faut aussi s'organiser, prévoir un peu plus de temps pour les trajets quand on passe par là. Une journée test en février a montré qu'il faudrait compter des ralentissements d'au moins une demie-heure dès l'entrée du tunnel de Firminy. Ça roule doucement surtout en raison des nombreux poids lourds qui empruntent cet axe et plus largement parce que 62 000 véhicules passent chaque jour par le viaduc.

