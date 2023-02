Début des vacances scolaires en Lorraine : le massif des Vosges attend ses touristes

Lors de la semaine qui vient de s'écouler, le registre du "Chalet des roches" affichait environ 40% de taux de remplissage, sur les hauteurs de La Bresse. "Le problème de l'argent entre beaucoup en compte, avec la hausse des prix pour tout", estime le gérant Daniel Thierry. Mais dès cette fin de semaine, ce chiffre va culminer au-delà de 80-90%. Signe du coup d'envoi des congés scolaires de février pour la Lorraine avec un afflux important à venir dans le massif des Vosges.

Ne plus tout miser sur l'hiver

Si la neige est présente en quantité sur le domaine skiable, cela ne signifie pas pour autant que l'établissement met tout sur la saison hivernale. La stratégie est différente désormais avec d'autres disciplines à pratiquer, qui plaisent à de nombreux touristes. "Notre plus grosse saison maintenant est l'été, donc on ne mise pas tout sur l'hiver. Dès que le temps le permet, on part sur du vélo, du cyclo, etc", analyse Daniel Thierry.

Ce qui ne veut pas dire pour autant que cette saison hivernale s'annonce morose. Chez "Influences", dans le centre-ville, on affiche complet dès ce jeudi 9 février et pour quasiment 1 mois. "Dès le 4 mars, plus rien", en sourit le patron Sébastien Husson, dont l'établissement vit son premier hiver à La Bresse. Ses 80% de clientèle étrangère seront au rendez-vous, et grâce notamment à la neige. "Dès que la neige est tombée, ça a réservé à plein tube !" Une bonne nouvelle pour celui qui mise également sur sa trentaine de couverts disposés dans sa salle de restauration.