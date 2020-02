Début des vacances scolaires en Haute-Savoie : les pistes sont blanches, les versants sud très verts

C'est un hiver à double face que vont découvrir les touristes en ces premiers jours de vacances scolaires dans les stations de moyenne montagne, entre 1.000 et 1.500 mètres. D'un côté, les pistes blanches entretenues pour valoriser chaque flocon tombé et d'un autre, l'herbe verte des versants sud.

La Clusaz, France

Les vacanciers commencent à chausser les skis ce week-end, c'est le début des vacances scolaires de février pour la zone C : Paris, Montpellier, Toulouse... Les touristes seront accueillis cette année dans un paysage pas franchement hivernal : de l'herbe en dessous de 1.000 / 1.300 mètres d'altitude et sur les versants sud. Peu ou pas de neige dans les villages et les stations de moyenne montagne. Mais rassurez-vous : c'est blanc sur les pistes. Reportage à La Clusaz dans les Aravis.

En dehors des pistes, le paysage n'est pas franchement blanc ! © Radio France - Anabelle Gallotti

Les services des pistes ont fait un travail remarquable : la neige est bonne - Sonia, monitrice de ski

A La Clusaz comme dans toutes les stations de nos Pays de Savoie, chaque flocon de neige a été valorisé pour créer de belles pistes agréables à skier. "Les dameurs font un gros travail qui permet de skier dans de très bonnes conditions" dit cette monitrice, qui précise que c'est quand même plus agréable le matin. "Cet hiver on passe du très beau temps, avec des températures positives, à quelques rares journées de froid et de précipitation" complète cette professionnelle du ski.

"On adore ces vacances, en famille, au grand air" Copier

Le coeur de village de La Clusaz en ce début février © Radio France - Anabelle Gallotti

La montagne est une destination refuge - Jean-Philippe Monfort, directeur de l'Office du Tourisme de La Clusaz

Depuis plusieurs années déjà tout le monde s'est adapté à ces hivers capricieux. Les touristes viennent en montagne pour le ski évidement mais plus seulement "on vient pour se déconnecter, pour prendre du recul sur notre quotidien stressant. La montagne c'est un lieu ressource pour les nos clients" indique le directeur de l'Office du Tourisme de La Clusaz.

Les vacanciers ne disent pas autre chose, pour ceux qui ont la chance de partir au ski. Cette semaine à la montagne est inaliénable : "nous ne raterions cette semaine pour rien au monde. On y pense toute l'année. Au ski on pense à rien, on fait le vide" confie Marion. Cécile qui est venue en famille, en décalé, en dehors des vacances scolaires partage cet enthousiasme "les vacances au ski, c'est pas donner, il ne faut pas se le cacher. Mais prendre l'air de la montagne, faire des vacances sportives, c'est génial".

Cet hiver 2019/2020 nous réalisons une très belle saison niveau réservation - Philippe Gourgot, DG d'un groupe qui possède à plusieurs établissements à La Clusaz

Dans la station des Aravis, le taux de réservation est un des plus élevé de ces dernières années. Philippe Gourgot est le directeur général des établissements PVG qui propose des hébergements en résidence, en hôtels deux étoiles jusqu'au haut de gamme. "Les réservations se sont fait tôt à l'avance, cette année. On a observé un ralentissement dû surement au manque de neige. Mais dès que la montagne blanchie, les standards sont pris d’assaut et les réservation reprennent".

Le taux de réservation est très bon cette année Copier

Il faut préciser aussi que ces vacances sont bien placées cette année. L'an dernier, il y avait une semaine des parisiens qui était sur le mois de mars et dans ce cas là c'est difficile.