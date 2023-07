Début des vacances sur le Bassin d'Arcachon : "une activité en légère baisse" selon l'hôtelier Patrick Pujol

Les campings, les hôtels et les locations se remplissent le long des plages. C'est le début de la haute saison touristique. Selon l'organisme Gironde Tourisme l'été 2023 s'annonce prometteur. Fin juin 52 % des professionnels girondins faisaient état d’un niveau de réservations équivalent à celui de l’an dernier, 56 % pour le mois d’août. Attention à ne pas crier victoire trop tôt prévient Patrick Pujol.

France Bleu Gironde : Comment jugez-vous le taux de fréquentation de ce début d'été 2023 ?

Patrick Pujol : Le début de la saison a été relativement calme. On a connu une belle remontée de l'activité liée au tourisme d'affaire en mai puis en juin grâce aux séminaires organisés au palais des congrès d'Arcachon. Mais le tourisme pur est un peu en retrait par rapport à l'an passé.

Pouvez-vous chiffrer cette baisse d'activité ?

Cela dépend des établissements mais je pense qu'on subit une baisse de 10 à 15 % du chiffre d'affaire comparé à l'an passé. Il faut dire qu'en 2022 on avait démarré très fort avant de connaître un stop le 12 juillet avec les incendies. Ensuite les gens étaient largement revenus en août.

Comment expliquez-vous cette baisse de fréquentation ?

C'est forcément lié à l'inflation et au contexte actuel. On a vu les évènements et les émeutes un peu partout en France. Cela n'a pas touché Arcachon mais il y a peut-être un effet sur la clientèle étrangère. Et puis on paye aussi les suites de l'incendie de 2022. On a sans doute mal communiqué sur le fait que nos plages et nos pistes cyclables étaient rouvertes. Les gens ont peut-être peur de découvrir un paysage de désolation alors que ce n'est pas le cas.