Début du confinement dans les rues de Limoges

Entendre les oiseaux gazouiller, chanter pendant 20, 30 secondes dans un parfait silence... Impensable en temps normal, c'est désormais possible dans les rues de Limoges. Le confinement a officiellement commencé depuis ce midi. Sur l'avenue Baudin, on attend parfois une minute pour voir une voiture. Normalement, on compte une vingtaine de véhicules à la minute. Dehors, les piétons ont pratiquement disparu. Quelques uns rentrent d'un pas pressé chez eux.

Avant le début du confinement, les Limougeauds ont fait des réserves. Ils étaient nombreux à sortir de la supérette, au bout de l'avenue, le sac rempli de denrées alimentaires. Avec une vue imprenable depuis notre balcon, on pouvait voir des coffres de voitures remplis de nourritures. Une personne âgée attendait le bus de la STCLM pour rentrer chez elle. Des bus qui circulaient avec un ou deux passagers voir parfois à vide

Les facteurs continuent leur distribution

Il n'y a pas que les chauffeurs de bus qui continuent de travailler. On a pu voir des salariés de la SCOPELEC, entreprise de maintenance des réseaux de télécommunications, s'activer toute la matinée sur l'avenue. À l'heure où le télétravail est de rigueur pour une partie des salariés, il faut vérifier que les connexions fonctionnent correctement.

Les facteurs continuent, eux aussi, de distribuer le courrier. Un chauffagiste est venu en urgence chez un client. Il faut réparer son sytème de chauffage. Les livreurs à vélo continuent leur distribution. Ils ont maintenant pour consigne de laisser les repas sur le seuil de la porte d'entrée du client.

On a le droit de promener son chien mais seul et avec une autorisation. © Radio France - Thomas Vinclair

On se déplace avec une attestation

Après le début du confinement, les rares passants semblent respecter les consignes. Les conditions pour pouvoir sortir et l'attestation de sortie obligatoire sont à retrouver ici. Elles sont strictes. En l'absence du justificatif ou sans motif légitime de déplacement, vous encourez une amende de 38 euros, bientôt portée à 135 euros. Les forces de l'ordre commencent à circuler. Une personne fumant une cigarette sur le seuil de sa porte est rappelée à l'ordre par des policier en patrouille. Elle rentre chez elle, les policiers font pour le moment de la pédagogie.

Dans les rues de Limoges, on peut encore promener son chien, faire du vélo une course à pied ou tout simplement acheter de la nourriture mais c'est seul et avec une attestation.