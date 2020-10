VIDEO. Début du couvre-feu dans la métropole lilloise : "globalement bien respecté"

Il n'y avait pas un chat dans les rues après 21h dans la métropole lilloise... ou presque. Le couvre-feu, instauré pour quatre semaines minimum afin d'endiguer la propagation du coronavirus, a débuté samedi 17 octobre dans les 95 communes de la MEL. Policiers et gendarmes ont multiplié les contrôles pour inciter 1,1 million d'habitants à rentrer chez eux avant l'heure fatidique.

105 policiers mobilisés

Les forces de l'ordre étaient notamment présentes à La Bassée, Wavrin, Tourcoing, Roubaix et Lille. Le préfet du Nord est venu en personne superviser un contrôle sur le parvis de la gare Lille-Flandres vers 22h. En tout, 105 fonctionnaires de police étaient mobilisés dans toute la métropole. D'après Jean-François Papineau, directeur départemental de la sécurité publique du Nord, le couvre-feu est respecté, dans la plupart des situations rencontrées : "C'est le signe d'une prise de conscience et d'un grand civisme de la population."

Pour circuler sans risquer la sanction, il faut être muni d'une attestation (téléchargeable ici). Sans le précieux sésame, entre 21h et 6 h, vous risquez une amende de 135 €, et 1500 € en cas de récidive.

Dans la rue, (presque) que des livreurs

A 20h55, il y avait encore plusieurs passants et voitures dans le centre de Lille. En revanche, à 21h30, la Grand'Place et la rue de Béthune sont désertes, mis à part les nombreux livreurs à vélo et à scooter. Peu avant le début du couvre-feu, des petits groupes de jeunes se dépêchent de rentrer chez eux. "Notre stratégie, c'est de dormir chez nos potes ! C'est pas facile d'avoir 20 ans en 2020 mais on s'adapte !"

Le couvre-feu pourrait être prolongé jusqu'au mardi 1er décembre ; Emmanuel Macron souhaite en effet qu'il dure six et non pas quatre semaines. Le Pas-de-Calais n'est pas concerné par cette mesure, mais pour éviter que les jeunes de la métropole viennent y faire la fête, le préfet a ordonné la fermeture des bars à 22h dès samedi.